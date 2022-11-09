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「圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝...網笑：難怪明教敢誇海口

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▲網友分析，若從少林寺步行到新疆，至少得走上27天。（圖／翻攝自Google Maps）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

金庸經典小說《倚天屠龍記》深受全球華人喜愛，更曾多次翻拍成電影。近日有網友就針對書中經典劇情「6大派圍攻光明頂」進行討論，詢問若以書中各門派的地理位置，光明頂位在新疆，那麼6大派在真實世界，究竟要花多久的時間，才能順利走到光明頂上？

有網友針對「6大派圍攻光明頂」進行分析，根據金庸在《倚天屠龍記》中的描述，筆下的6大派，少林寺在河南、武當山在湖北、峨嵋在四川、崑崙派則是離光明頂最近，同在新疆。但除了崑崙派以外，其餘派系都得跋山涉水，才能到達目的地，就連同在新疆的崑崙派要到達光明頂，也需行走1200公里。

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其餘派系更是路途遙遠，於四川省的峨嵋派，因中間卡了四川盆地與青藏高原，所以需要繞道而行，實際路程最少也有2600公里；至於距離最遠的門派則是少林派、武當派，若以Google Maps地圖顯示，少林寺與新疆的距離約為3020公里，若從少林寺出發，至少要不眠不休走631個小時、大約27天才可抵達；武當山出發距離更遠，需要不眠不休走677個小時、約28天。

分析結果一出，也讓網友笑喊「走到都腿軟了，怎麼打架？」「28天還不包括睡覺和吃飯欸，實際更久吧」，不少人紛紛留言，「走那麼遠要帶多少乾糧」、「你是不是忘了人家有輕功？」、「以前也覺得六大派很智障，去起碼要走兩三個月，回去也要兩三個月」、「實際更久吧還不包括睡覺和吃飯欸」；有網友終於了解，為什麼明教敢誇下海口，6大派沒到山頂先損失一半，「走這麼遠，到了還要爬山，要是我肯定逃兵」。

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