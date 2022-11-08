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女直播主請假奔喪「薪水遭扣光」！公司冷回：奶奶非直系親屬

▲▼直播主請4天假回家奔喪。（圖／翻攝微博）

▲小李在長沙某間傳媒公司擔任主播，沒想到請假回家奔喪，薪水卻被扣光。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

法律有規範勞工的權益，若雇主沒有遵照規定，可能因此受罰。湖南長沙的李姓女子上個月祖母過世，因此請了4天假回家奔喪，沒想到因此遭扣了3,000元（人民幣，下同，約新台幣1萬3,100元）的薪資，對方還要求「要出示照片證據」，讓她瞬間氣炸，質問「是讓我去地裡拍我奶奶下棺材的視頻嗎」。

綜合陸媒報導，直播主小李（化名）在長沙一間傳媒公司擔任直播主，平時的工作就是開著直播，陪粉絲聊天就行，原先的保底薪資是4,000元（約新台幣1萬7,600元），每個月直播的時間則是150小時。

小李提到，她10月11日接到家裡通知，祖母病況危急，於是12日向公司請了一個星期的假，公司則不允許，要求她盡量在4天之內回來，但她休假結束返回長沙時，時間已經有點晚，於是多休息了一天。

沒想到，小李11月突然被告知，她的保底薪資被取消，等於一個月只剩下6、700元（約新台幣2,600元到3,000元）。小李則告知老闆，會去勞動局諮詢，沒想到下秒就被踢出工作群組，就連工作都丟了，薪水也領不到。

▼小李作夢也沒想到，多休息一天竟然會被扣除保底薪資。（圖／翻攝微博）

▲▼直播主請4天假回家奔喪。（圖／翻攝微博）

小李說明，公司剛開始開出的條件，是每個月直播150小時，但她10月直播了177個小時，有達到要求，理應能夠拿到薪水，但與負責人談了2天，對方仍舊不願意付錢，還回嗆「公司的規章制度就是這個樣子」，讓她完全受不了。小李十分傻眼，只是多請一天假，結果保底薪資被扣光，這個假實在太貴，真的請不起，現在的訴求就是把薪水拿回來。

而後小李在當地媒體的陪同下，與負責人見面會談。負責人成姓男子則說，小李本來想請7天假，在他的建議下，才沒有請這麼久，雖然親人過世誰都不願意看到，但依據相關規定，祖父、祖母並非直系親屬，一般而言請假不會受到批准，「我們還給她批了這麼多天假」，且至今仍沒收到假單，而且小李沒有提前報備，本來還要扣缺勤費的，還是因為考慮情況特殊，才沒有扣款。

▼公司的回應讓小李十分不滿。（圖／翻攝微博）

▲▼直播主請4天假回家奔喪。（圖／翻攝微博）

而在溝通的過程中，成姓負責人還說，小李也沒有出示照片證據，氣得小李當場直喊，「是讓我去地裡拍我奶奶下棺材的視頻嗎？我現在就可以去拍！」

雙方目前仍在協商，小李也說明，如果最後協商失敗，還是拿不到錢，她將申請勞動仲裁，透過法律途徑，來保護自己的合法權益。

貼文曝光後，也引起大陸網友憤怒，不少人留言痛罵，「老闆的戶口本上可能只剩他一個人了」、「超過一天假期扣3k，多超兩天直接欠公司錢」、「什麼時候才能實現只要企業違反勞動法，直接罰到破產呢」、「不管請假幾天，任何公司沒有罰款權力」、「笑死，在中國大地上最遵守勞動法的只有外企。」

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