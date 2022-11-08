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陸籍抽砂船盜採砂石淪拍賣　士林分署VR便民賞船...底標價曝

▲▼ 法務部科技化再躍進 VR看船等您來11月22日連江地檢與士林分署合作拍賣抽砂船 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署11月22日將拍賣大陸籍「展盛98號」抽砂船。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

大陸籍「展盛98號」抽砂船，今年3月越界違法抽砂竊取砂石，連江地方法院7月依違反土石採取法等罪，判處周姓船長有期徒刑1年4月，抽砂船1艘沒收。行政執行署士林分署本月22日下午3時將首拍，為落實「科技化的法務部」便利更多民眾參與，分署更以「虛擬實境」（VR）拍攝船影像，讓民眾不必大費周章奔波到馬祖。

士林分屬表示，近年來大陸船隻屢有越界到馬祖海域盜採海砂案例層出不窮，嚴重破壞馬祖周邊海洋環境及自然生態，此案為大陸地區周姓船長及船員等8人，在今年3月間駕駛「展勝98號」抽砂船，在南竿梅石南方2.7海哩處限制海域，盜採我國領海海域下海砂約1800公噸，經海巡署艦隊分署第十海巡隊當場查獲。

▼士林分署本月22日將拍賣「展盛98號」抽砂船。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 法務部科技化再躍進 VR看船等您來11月22日連江地檢與士林分署合作拍賣抽砂船 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

除逮捕周姓船長等8人外，並扣得犯罪所用抽砂船及所盜採海砂（已回填馬祖海域），同年7月連江地方法院宣判，周姓船長處有期徒刑1年4月，抽砂船1艘沒收，同案6人各處有期徒刑1年2月、雜工處有期徒刑1年，全案定讞後，連江地檢署將抽砂船囑託士林分署進行變價拍賣，這也是檢察機關首次囑託執行機關拍賣抽砂船案件。

底標價為1680萬的「展勝98號」抽砂船是在2011年建造完工，總噸位達2820噸，屬「自吸自卸」型態船舶，今年3月由海巡隊查扣時仍屬正常使用狀態，相關設備儀器一應俱全，包括：機艙設備、駕駛台、導航及監控儀器、抽砂設備、錨設備、救生設備等等。

▼法務部科技化再躍進VR看船。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 法務部科技化再躍進 VR看船等您來11月22日連江地檢與士林分署合作拍賣抽砂船 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署說，有興趣的民眾可依拍賣公告時間11月14日下午2時，至第十海巡隊辦公大樓登記，將由海巡人員協助引導登船觀看；若不方便親自到馬祖一趟也沒關係，士林分署也特別完整拍攝船舶內部及外部VR影片，讓有意願投標的民眾可以到士林分署透過VR設備觀覽，若不想出門，只要在家連結士林分署官網或臉書，也可透過滑鼠點閱抽砂船影片及360度環景照片，彈指之間，船舶內外完整狀況即可一覽無遺。

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