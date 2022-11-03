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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬祖選服好吃驚！　李問當酒後代駕、坐船教英文

記者呂晏慈／台北報導

民進黨連江縣長候選人、黨部主委李問在2020年立委選後深耕馬祖，不僅推動馬祖黨部成立，今年地方選舉也與縣議員、鄉民代表、村長候選人組成「大黃魚戰隊」，盼改變連江縣的政治文化。李問近日登上民進黨網路節目「一碗麵的時間」時透露，偶爾鄉親晚上喝酒會打他的手機電話，拜託「酒後代駕」，為了讓當地小朋友們有更多機會學習英語，他也免費當起英文老師，甚至會坐船到四鄉五島開班授課。

▲▼馬祖選服好吃驚！　李問當酒後代駕、坐船教英文。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲李問登上民進黨網路節目「一碗麵的時間」。（圖／民進黨提供，下圖同）

李問在節目中一邊製作「大黃魚戰隊魚麵」料理，一邊分享說，雖然上回立委落敗，但他沒放棄深耕地方，疫情期間，馬祖因無中醫診所買不到「清冠一號」，他協助鄉親，透過立委洪申翰與衛福部協調，建立「視訊看診、在地領藥」機制，甚至擔任「酒後代駕」，開車載喝醉的鄉親回家，並固定安排團隊到各島教英文，無微不至的專業服務，讓當地傳有「棄民代找李問」的說法。

「我是經過中國找到回家的路！」李問感性地說，他本來有美國國籍，當時為碩士論文到四川成都做田野調查，對著中國官員拍照後，被一群警察包圍喝斥，還差點被逮捕！從不自由的恐懼歷劫重生後，他決心捍衛台灣的民主價值，當天就寫email給家人，要放棄綠卡回台當兵，如今他到馬祖號召更多夥伴為家鄉努力，「只要支持民主、反對共產威權，大家都該團結成同一派」。

▲▼馬祖選服好吃驚！　李問當酒後代駕、坐船教英文。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲▼馬祖選服好吃驚！　李問當酒後代駕、坐船教英文。（圖／民進黨提供，下圖同）

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