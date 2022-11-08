《角頭3》在這裡拍！黑幫密商7億大麻花走私　竟是國片取景點

▲台灣最大7億大麻花走私案，檢警查出集團成員就是在國片角頭取景的堂口辦公室內策畫。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署保三總隊偵辦北聯幫陳姓大哥夥同竹聯幫禮堂陳男、北山會陳男及加拿大的大麻商人林男共同策劃走私409包重達456公斤、市價逾7億新台幣的跨國大麻花走私案，調查過程發現，陳男等人經常在台北市士林區文林北路的北山會堂口泡茶商議策畫走私大麻花的細節，眼尖的專案小組成員發現，北山會該堂口泡茶間，居然就是知名國片《角頭3》北館角頭貴董與市刑大警官紅猴談判毒品氾濫問題的拍攝場警。

▲保三總隊8日宣布破獲台灣史上最大宗大麻花走私案，緝獲456公斤大麻花市價逾7億。

知情者透露：由於這起台灣最大宗跨國大麻花走私案件，走私的大麻花毒品須從加拿大溫哥華當地以貨櫃海運方式發往台北港通關，期間涉案的北山會角頭陳建安多次邀請黃姓共犯等人，赴北山會奉持關聖帝君的堂口辦公室會商走私毒品事宜，不料賊星該敗，關二爺不保佑毒品走私生意、該批市價逾7億的毒品貨櫃剛入關就遭檢警盯上。

檢警追查，發現該批運毒集團相當信仰神明，除了陳男堂口供奉關聖帝君以忠義氣節自居外，另名竹聯幫禮堂的陳姓要角也在落網前，7月中旬赴台南市中西區參加當地宮廟西羅殿進香，還爆發進香團大亂鬥事件，過程有黑幫成員對空鳴槍，警方逮捕黑幫進香團共64人，南下進香拜神的陳男也因涉嫌鬧事遭警方帶回調查。

除此之外，該起販毒案操盤者北聯幫大哥陳男，為了讓加拿大藥頭林男配合契作大麻供貨，去年8月林男入境台灣後接受黑幫招待，幾乎每天都到台北市信義區某知名酒店夜夜笙歌，林男超愛台灣酒店賓至如歸的服務，幾乎每天都到該店報到，陳男等人為了這筆大麻花生意，不惜花下重金招待這位加拿大籍的藥頭大盤。

警方調查發現，該走私毒品集團陳男、黃男等人雖隸屬不同幫派，但因眾人年輕時都屬北投同鄉，是以有革命情感和信任默契，林男則在學生時期移民加拿大取得加國國籍，但仍透過手機越洋通訊策畫跨國運毒，所幸遭警方及時攔阻。

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