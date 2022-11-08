史上最大宗！456kg市價7億大麻花現形　首腦是北聯幫軍火庫大哥

記者張君豪／台北報導

警政署保三總隊8日宣布破獲台灣史上最大宗的二級毒品大麻走私案！警方利用貨櫃進口大數據分析，清查上萬筆進口貨櫃資料，發現新北市新莊區一家機上盒公司居然斥資10多萬進口數包寵物鼠使用的木屑土，而且貨物材積居然是一個40呎的標準貨櫃，警方會同關務署利用X光掃描儀檢查，發現內藏409包高純度大麻花，重量高達456公斤，粗估市值高達7億元新台幣。

▲保三總隊8日緝獲456公斤大麻花市價逾7億，逮捕北聯幫主嫌陳志忠。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保三總隊8日宣布破獲台灣史上最大宗大麻花走私案，緝獲456公斤大麻花市價逾7億。（圖／記者張君豪翻攝）

關務署與保三總隊按兵不動，報請新北地檢署主任檢察官陳旭華、檢察官吳咨函、高肇佑指揮偵辦；專案小組守株待兔，等到5月初該機上盒公司負責人姚男（27歲）前來報關領貨時將他逮捕，並循線逮捕走私毒品集團，負責教唆姚男領貨的北山會成員陳姓男子。

陳男落網坦承以30餘萬元找姚男領貨，警方查出姚男與另名黃姓男子均為新北市蘆洲區有竹聯幫禮堂背景的陳男（36歲）手下，警方8月間逮捕陳男到案，並追查幕後操盤這起台灣治安史上最大宗大麻花走私案的主嫌陳志忠（47歲、經查為北聯幫成員）。

▲保三總隊8日宣布破獲台灣史上最大宗大麻花走私案，緝獲456公斤大麻花市價逾7億。（圖／記者張君豪翻攝）

警方9月16日赴新北市淡水區逮捕陳姓主嫌，這起大麻花走私案警方查扣的456公斤大麻花，若以市值每公克1500元計算，總價約7億元，經調查該批大麻花是陳男利用蘋果手機「FACE TIME」與遠在加拿大溫哥華省、綽號小家的林姓大麻藥頭通訊訂貨契作，藉此規避警方查緝。

由於小家在加國大麻農場下單生產，且精心挑選由含違法致幻效果強烈、四氫大麻酚成分較高的母株大麻生產、該批毒品若成功闖關，將可供45萬人次施用，後果不堪設想。

這起最大宗大麻花走私案是台北市北投、士林地區的幫派縱向合作，由北聯幫要角陳男操盤與加拿大職業大麻農夫接洽，並結合北山會、竹聯幫禮堂出人力找人頭頂下空殼公司後，利用海運報關後並在新北市塭仔圳重劃區泰山一帶承租貨櫃倉儲卸貨，所幸貨櫃卸貨時，當場遭專案小組及時攔下。

警方指出，主嫌陳志忠是北聯幫資深大哥，2008年3月遭台北市警方查獲他坐擁制式、改造長短槍12把，子彈近千發，並持有防彈背心、防彈面罩等大批制式火力，陳嫌就是北聯幫軍火庫的執掌者；負責領貨的姚男則因嗜賭打天九牌，在外積欠數百萬元賭債，黑幫成員以勾銷賭債為由逼他下海走私大麻花，警訊後將5人依觸犯《毒品危害防制條例》走私二級毒品罪嫌送辦，5人訊後裁定羈押禁見獲准，在加拿大出貨的林姓男子則列運毒通緝犯。

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