　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3人台中宮廟旁賣毒！10警槍對準喊：下車　破窗嚇壞馬爾濟斯

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大偵一隊日前掌握1名41歲廖姓男子從桃園南下台中販毒，跟蹤到西屯區奉祀開漳聖王的啟興宮旁洗車場，員警一擁而上，喝令下車，但廖男的車子未熄火，加上遲遲不下車，員警擔心車內會突然開槍，於是10名員警10把警槍全對準車子，其餘人破窗，車窗破了，意外還逮捕1男1女的通緝犯，以及狂吠的馬爾濟斯，起出市值50多萬元的毒品，3人已依毒品罪嫌送辦，且經檢方偵結起訴在案。

▲▼桃園3名毒犯到台中一家宮廟旁賣毒，10枝警槍全對準威嚇「下車」，最後破窗逮人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼桃園3名毒犯到台中一家宮廟旁賣毒，10把警槍全對準喊「下車」，最後破窗逮人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼桃園3名毒犯到台中一家宮廟旁賣毒，10枝警槍全對準威嚇「下車」，最後破窗逮人。（圖／民眾提供，下同）

偵一隊日前逮捕1名藥腳時，往上溯源，發現毒品來自住在桃園的廖男，於是佯稱藥腳向廖男買毒，廖男依約到靠近高速公路、啟興宮旁的洗車場交易，廖男一停進一格格的洗車場，反而易於讓偵防車得以擋住去路。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

員警叫廖男下車，但廖男車子還在發動中，隨時準備踩油門逃離，而且擔心會從車內朝外面開槍，10名身穿防彈衣的員警全拿警槍對準車內，其它人敲破車窗，強烈的爆破聲，嚇著車內的小狗，狂吠不已。

車內的人一下車，換員警嚇著了，因為除了鎖定的廖男，還有朱姓男子、鍾姓女子，2人是毒品通緝犯，2人臨時起意跟著坐車南下，不料被逮，算是意外收穫，朱男大嘆倒楣，鍾女則關心問「我的狗怎麼辦？」

警方在車內查扣安非他命4包（毛重93.38公克） 、海洛因12包（毛重46.49公克）、注射針筒1支、賣毒所得36萬3400元及手機4支等贓證物，毒品市值50多萬元。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
炸物店老闆「凌晨想不開」送醫！　現況曝光
今晚18：16血月！　唐綺陽「1篇文」藏玄機
唐寶寶媽媽「臉書不戰了」貼文突刪光　底下吵翻...狂猜1原因
史上最大宗！456kg市價7億大麻花　首腦是北聯幫大哥
利菁爆氣開戰嘻小瓜！　隱忍5年委屈全說了
男開車撞警察、持刀追砍！　警連開14槍壓制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化「最衰防撞桿」3度被掃歪　《超級瑪利歐》配樂笑翻網友

美女郵局前賣水果遭襲胸！色翁辯青光眼誤觸　法官拿監視器打臉

史上最大宗！456kg市價7億大麻花現形　首腦是北聯幫軍火庫大哥

新店煙火哥放炮潑糞造謠被訴　她加碼告「殺人未遂」結果曝

3人台中宮廟旁賣毒！10警槍對準喊：下車　破窗嚇壞馬爾濟斯

池上醉男撞碎天倫奪1死2萬交保　女婿怒轟：酒駕零容忍像笑話

台版柬埔寨案第三具遺體解剖　死者大哥：弟弟連3天關機才報案

狂男打完女友又開車撞警！沒死再持刀追砍　警連開14槍才解危

徐巧芯遭告發違反《選罷法》　「鹹豬手事件」意圖使陳時中不當選

台1線潮州段貨車衝路旁九重葛噴飛　在地人諷：種樹百里新增區

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

彰化「最衰防撞桿」3度被掃歪　《超級瑪利歐》配樂笑翻網友

美女郵局前賣水果遭襲胸！色翁辯青光眼誤觸　法官拿監視器打臉

史上最大宗！456kg市價7億大麻花現形　首腦是北聯幫軍火庫大哥

新店煙火哥放炮潑糞造謠被訴　她加碼告「殺人未遂」結果曝

3人台中宮廟旁賣毒！10警槍對準喊：下車　破窗嚇壞馬爾濟斯

池上醉男撞碎天倫奪1死2萬交保　女婿怒轟：酒駕零容忍像笑話

台版柬埔寨案第三具遺體解剖　死者大哥：弟弟連3天關機才報案

狂男打完女友又開車撞警！沒死再持刀追砍　警連開14槍才解危

徐巧芯遭告發違反《選罷法》　「鹹豬手事件」意圖使陳時中不當選

台1線潮州段貨車衝路旁九重葛噴飛　在地人諷：種樹百里新增區

基隆+255！專責病房空床率逾7成　市府籲落實個人防疫

藍綠支持者歸隊　棄陳保黃可能性低

10月CPI年增2.72％　雞蛋漲4成創近4年新高

炸雞店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

過圈跳膝樣樣精！邊牧完美「執行8指令」　媽：感動到落淚

交通局開單員「工時13小時」壓力大崩潰投訴！　王正怒：帶頭壓榨

下班注意！國家警報響了　雷雨彈狂轟1縣市1小時「警戒區出爐」

台灣大賽／潘志芳記錯出局數坦言疏失　叫「北鼻」扛一下

永齡基金會證實「高虹安男友」李忠庭曾任職　負責業務曝光！

想投票的「沒人會去驗」！　醫勸11／26當天做好3件事

爛醉男飛車撞進派出所！　辯稱沒喝「酒測值0.89」

社會熱門新聞

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

永和驚見「唐寶寶最可怕一夜」傳單　真相曝光

單親媽8秒內遭2車撞輾慘死　2駕駛獲無保請回

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

／假健檢真賣淫　中山醫助2萬4600陸人來台

快訊／高雄掃射15槍　現場照片曝光

即／開槍畫面曝光　長腿女開車門逃命

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

即／囚虐釀3死再拘幹部　「龍蝦」帶女友墾丁落網

32人車聚超大聲！台中帥警上膛壓制

更多熱門

相關新聞

史上最大宗！456kg市價7億大麻花現形

史上最大宗！456kg市價7億大麻花現形

警政署保三總隊8日宣布破獲台灣史上最大宗的二級毒品大麻走私案！警方利用貨櫃進口大數據分析，清查上萬筆進口貨櫃資料，發現新北市新莊區一家機上盒公司居然斥資10多萬進口數包寵物鼠使用的木屑土，而且貨物材積居然是一個40呎的標準貨櫃，警方會同關務署利用X光掃描儀檢查，發現內藏409包高純度大麻花，重量高達456公斤，粗估市值高達7億元新台幣。

大貨車過彎吊倒號誌桿...後車險遭砸爛

大貨車過彎吊倒號誌桿...後車險遭砸爛

通緝犯偷信用卡盜刷黃金變賣　3個月撈70萬

通緝犯偷信用卡盜刷黃金變賣　3個月撈70萬

屏東台1線砂石車翻車！超載3.9噸挨罰

屏東台1線砂石車翻車！超載3.9噸挨罰

「民進黨擋疫苗護高端」看板高掛　劉建國斥奧步

「民進黨擋疫苗護高端」看板高掛　劉建國斥奧步

關鍵字：

偵一隊毒品交易啟興宮影音

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

屏東返鄉女遭3男性侵...其一是鄉代表候選人

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面