3人台中宮廟旁賣毒！10警槍對準喊：下車　破窗嚇壞馬爾濟斯

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大偵一隊日前掌握1名41歲廖姓男子從桃園南下台中販毒，跟蹤到西屯區奉祀開漳聖王的啟興宮旁洗車場，員警一擁而上，喝令下車，但廖男的車子未熄火，加上遲遲不下車，員警擔心車內會突然開槍，於是10名員警10把警槍全對準車子，其餘人破窗，車窗破了，意外還逮捕1男1女的通緝犯，以及狂吠的馬爾濟斯，起出市值50多萬元的毒品，3人已依毒品罪嫌送辦，且經檢方偵結起訴在案。

▲▼桃園3名毒犯到台中一家宮廟旁賣毒，10把警槍全對準喊「下車」，最後破窗逮人。（圖／民眾提供，下同）

偵一隊日前逮捕1名藥腳時，往上溯源，發現毒品來自住在桃園的廖男，於是佯稱藥腳向廖男買毒，廖男依約到靠近高速公路、啟興宮旁的洗車場交易，廖男一停進一格格的洗車場，反而易於讓偵防車得以擋住去路。

員警叫廖男下車，但廖男車子還在發動中，隨時準備踩油門逃離，而且擔心會從車內朝外面開槍，10名身穿防彈衣的員警全拿警槍對準車內，其它人敲破車窗，強烈的爆破聲，嚇著車內的小狗，狂吠不已。

車內的人一下車，換員警嚇著了，因為除了鎖定的廖男，還有朱姓男子、鍾姓女子，2人是毒品通緝犯，2人臨時起意跟著坐車南下，不料被逮，算是意外收穫，朱男大嘆倒楣，鍾女則關心問「我的狗怎麼辦？」

警方在車內查扣安非他命4包（毛重93.38公克） 、海洛因12包（毛重46.49公克）、注射針筒1支、賣毒所得36萬3400元及手機4支等贓證物，毒品市值50多萬元。