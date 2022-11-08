重複感染累計6.5萬人！羅一鈞：上周6700多例「占比增至3%」

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內重複感染比例上升中，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（8）日說明，國內目前為止累積6.5萬例重複感染個案。從上周通報來看，新確診19.7萬人當中有6700多人是重複感染，占比約3%，處於穩定增加狀態。

國內不斷檢出新的變異株感染個案，昨日還出現首例BQ.1本土病例，可能有較高的重複感染機率。指揮中心記者會中有媒體問及，近期有臨床醫師發現10個患者當中有2個屬於二度確診，是否有增加情況？

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羅一鈞回應，國內目前為止累積6.5萬例重複感染個案。從上周通報來看，則有6700多人通報重複感染，以上周新確診19.7萬計算占比約3%；而回顧10月初重複感染占比約2%，到11月初已經緩升至3%，重複感染占比穩定增加狀態。

羅一鈞也提到，該醫師觀察狀況可能與因為所在醫院或者區域影響，接觸病患症狀輕重程度不同，而全國統計約3%屬於重複感染。

指揮中心10月3日放寬重複感染條件，3個月以內的重複感染，將發病日或採檢日從原本的1至3個月內，下修為14天以上，符合症狀惡化、PCR或快篩陽性等2大條件可通報重複感染；另外也將3個月以上重複感染，Ct值需小於30條件刪除。

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