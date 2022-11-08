獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝　兩地兼差獨養9歲兒

地方中心／桃園報導

桃園市蘆竹區6日發生一起恐怖死亡車禍！一名女子闖紅燈過馬路，結果被一輛轎車撞倒之後，又遭到另一輛車高速輾過慘死。死者身分事後曝光，大約9年前遠從大陸河南嫁來台灣，育有一子，與丈夫離婚後，便從台中上台北工作，獨力撫養小孩，而事發當天也準備要到桃園找工作，沒想到卻發生意外，留下年僅9歲的兒子。





▲▼女子過馬路被撞，在地上又被後車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

事後，有目擊者將行車紀錄器PO上網，從中可見劉女身穿綠色上衣，過馬路時一邊低頭滑手機，走到中途才抬起頭，但她沒注意到右方一輛銀色轎車正高速駛來，隨後遭車輛撞上，倒臥在內側車道上。過了5秒後，另一輛深色轎車也高速駛來，卻沒發現地上有人，直接輾過劉女，留下一地血跡。

根據警方調查，事故發生在蘆竹區中正路與南竹路口，當時40歲劉姓女子闖紅燈走在斑馬線上，結果遭47歲劉姓男子駕駛的轎車撞倒，又遭後方由35歲吳姓男子駕駛的轎車輾過，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

劉女身分事後曝光，其遠從大陸河南嫁來台，本與丈夫住在台中，離婚後便北上台北工作，獨自撫養小孩，而其平時經常來回台北、桃園兩地兼差，但沒想到6日當晚卻發生意外慘死，留下年僅9歲的兒子。

據悉，劉女前夫目前也因故入獄，警方調查後聯繫近期也剛嫁來台的劉女妹妹，請妹妹北上認屍，而至於詳細事故原因，及相關肇責等，仍有待警方進一步調查釐清。