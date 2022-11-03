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社會 社會焦點 保障人權

國中女師罵學生「死小孩」被譙5字經　和家長調解竟直接亮菜刀

▲桃園市張姓男子今年5月至7月間，不滿家人向地院申請保護令，三度違反保護令向家人恐嚇咆哮，甚至還持菜刀向年邁父母與弟弟施暴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲菜刀示意圖。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某國中一名陳姓家政老師在2020年10月間上課時，因為學生玩麵粉嬉鬧，又不聽勸阻，脫口罵了「死小孩」，被學生反嗆3字經、5字經，陳師情緒失控，和學生發生拉扯，企圖將學生拉到教室外，過程中學生撞到桌椅受傷，事後家長到學校調解時，陳姓老師竟還拿出菜刀放在桌面上，嚇壞學生和家長，憤而提告，高雄地院審理後，依對少年傷害罪，判處她徒刑4月，不得易科罰金，但可上訴。

判決指出，陳姓家政老師是2020年10月23日下午1時許在上家政課時，見學生小文（化名）和同學以麵粉玩鬧，便當場制止、斥責，隨口罵了「死小孩」（涉嫌公然侮辱部分，檢察官為不起訴處分），小文被罵超不爽，反罵陳姓老師3字經、5字經，老師又把小文等人叫到教室外訓誡，沒想到小文又自己走回教室洗碗，過程中再把水潑到老師身上。

此舉徹底惹火陳姓老師，她拉住小文想把她拖出教室，小文不肯，兩人就在教室內拉扯，直到其他教職員到場勸阻，老師才鬆手，過程中小文摔倒、撞到桌腳而右腰挫傷。

事後學生找來小文家長和陳姓老師開調解會議，陳姓老師竟然帶著菜刀到場，直接把菜刀放在桌面上，把小文和家長都嚇壞了，憤而提告傷害。

陳姓老師則辯稱，是小文先潑她水，又動手抓傷她右手臂，她擔心小文情緒繼續失控，不但會傷害到小文自己，也會傷害到班上其他同學和我，所以才抓住小文的手來制止她，沒有傷害小文，小文會滑倒是因為地板濕滑，律師則認為陳姓老師是為了正當防衛、緊急避難，並沒有傷害的故意。

法院審理認為，小文只是潑水弄到老師，應不至於對老師造成傷害，但老師就強拉小文的雙手，難認為有正當防衛的適用，就算小文之前就算有麵粉玩鬧行為，讓老師覺得在有瓦斯、明火、油鍋之環境中，相當危險，有氣爆之可能，但小文被叫出教室訓誡後就已經停止，因此難以認定有任何緊急危難，或有保護學生而排除危險的情形，認為老師的說法僅是事後卸責之詞，不足採信。

法官認為，陳姓老師事後在學校的教師群組中傳送「不尊重上課！學生暴力」、「我盡了全身的氣力才不讓自己受更重的傷」、「上課中突然被攻擊的感覺真的很恐怖」等文字，又在調解時拿出菜刀，一再以各種理由合理化自己的行為，難認有悔悟之心，因此依對少年傷害罪判處她徒刑4月，不得易科罰金，全案可上訴。

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