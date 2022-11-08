霍華德加盟桃園雲豹！球迷翻出「本季票價」嗨爆：NBA直接多個0

▲霍華德有望為T1職籃帶來人氣、票房雙贏。（圖／視覺中國CFP ）

記者周亭瑋／綜合報導

NBA傳奇中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）8日確定來台，將加入T1職籃桃園永豐雲豹效力，消息震撼球迷，就有網友嗨翻直呼，雲豹今年的票價超便宜，「連我台北人都想過去看了。」

現年36歲的霍華德，生涯3度拿下NBA「年度最佳防守球員」，且8次入選年度最佳陣容、8次入選明星賽、5次年度最佳防守陣容；而他今日確定加入T1職籃雲豹陣營，將成為台灣籃壇史上「最大咖洋將」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息振奮廣大球迷，一名網友稍早在PTT笑喊，「太爽啦！桃園雲豹今年票價超便宜，3樓100元、2樓350元、1樓680元，連我台北人都想過去看了，NBA表演賽直接多一個零吧。」

▲前湖人球星「魔獸」霍華德。（圖／路透）

桃園永豐雲豹日前公布，今年主場從中原大學轉到國立體育大學綜合體育館，能容納1萬5000人，而本賽季球場票價，則分別為「特種A區」680元、「特種B區」350元、「特種C區」100元。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」 7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵



[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎 4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿



[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」 大蒜拳骨拉麵...1份不到75元