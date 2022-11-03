爭鮮壽司漲價了！他發現壽司盤顏色不一樣　「1盤一口價」成絕響

▲爭鮮不再是每盤均一價30元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



實習記者林郁婷／綜合報導

爭鮮迴轉壽司向來經濟實惠，每盤均一價30元，不過近日有網友發現，爭鮮受大環境影響不再是單一價格，現在多了40元和60元兩種，對此，有人直呼現在連爭鮮都吃不起了，不過也有人認為，漲價沒關係，只要品質也跟著進步就行。

原PO在「爆廢公社二館」發文表示，「單一價30元回不去了，分顏色定價錢」，並附上一張照片，可以清楚看到茶包上印著爭鮮，在旁邊放杯子的盒子上貼著一張貼紙，寫著「多樣美味色盤計價，分成30元、40元和60元」。

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貼文一出，網友紛紛感嘆想念以前的爭鮮，「真懷念兩顆30元的海膽壽司」、「大概一年沒吃了，前幾天去吃拿了一盤鮭魚生魚片，兩片60眼淚都快流出來了」、「現在爭鮮有吃就好！只是吃個感覺！」。

部分網友則是認為漲價是受環濟影響，品質提升才是關鍵，「漲價擋不了，品質提升才是重點！」、「要調漲都沒關係！重點食材新鮮度有跟進嗎」，還有人笑稱「去爭鮮都吃茶碗蒸，沒差」。

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