速食店女員工哭訴心酸「被打0800」　同事卻扶牆狂笑　

網搜小組／趙蔡州報導

每個行業背後都有不為人知的心酸，有網友在臉書轉貼一支影片，內容是一位速食店女員工躲在休息室哭訴，她只是因為收銀機推得太大聲，結果就遭客人打電話投訴，不過她哭訴的語調，反讓想安慰她的同事笑到不能自已，影片一出立刻掀起討論。

影片可以看見，女員工坐在休息室中不斷向同事哭訴，「為什麼有被客訴的命運」、「我被打0800（客服專線），我被客訴說，收銀機推得太大聲」、「可是它（收銀機）就很難關啊，客訴什麼」，不過她哭訴的表情與語調，反讓想安慰她的同事扶牆憋笑，正在錄影的同事也忍不住笑出聲。

▲女員工委屈哭訴，一旁同事卻笑翻了。（圖／翻攝自抖音）

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受委屈的女員工繼續抱怨，「它就很難關，我就關大力一點，他（客人）就說我關得太大聲」，講到最後更是拖長尾音，接著氣呼呼大喊「煩餒，不然你不要吃啊」。

這時站在一旁的女同事已經笑到不能自已，就算跑出鏡頭外也能聽見笑聲。女員工發現女同事的反應後，忍不住瞪了一眼說「沒禮貌」，最後又問一句「他是不是有疑心病，是不是有被害妄想症」，影片到此結束。

網友把影片轉貼到臉書「爆廢公社二館」後，引發網友熱烈討論，有人說「哈哈，反應太可愛了」、「加油不哭，同樣是服務業，我也被客訴過，沒事的」、「辛苦你了，服務業真的很難為」、「抱歉，真的笑到不行」、「妹妹加油喔，這就是人生啊，經常遇到不講道理的事」、「成年人的崩潰只在一瞬間，加油」。

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