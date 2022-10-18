老司機騷擾女員工遭懲處　竟為了「是小過不是大過」告長官

▲經濟部首長駕駛李姓男子，因騷擾女員工遭記過離職後，反控長官涉嫌妨害名譽。（示意圖／湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

曾為經濟部單位首長開車的李姓司機，因騷擾女員工還傳送不雅影片遭記過，事件爆發後，當時的經濟部中小企業處副處長蘇文玲受媒體採訪時，證實李男被「記2大過」，遭李男控告涉嫌妨害名譽，理由不是李男否認騷擾，而是他只是被記「2小過後自請離職」，並非「2大過」，不過因為他提告已經超過時效，台北地檢署18日處分不起訴。

2020年間，有網友在Ptt網站爆料，稱經濟部某單位首長駕駛，涉嫌偷摸女員工臀部，還多次傳送不雅影片騷擾女員工，有電子與網路媒體為此展開查證，經濟部證實，確曾為此案召開性平會，而年約60歲的李姓司機已經透過e-Mail公開道歉後被記過處份。

當時媒體報導時指出，李姓司機是被記「2大過」，李姓司機不滿認為，如果真的是被記2大過的話，他就會被開除了，但他明明只是被記「2小過」，事後自請離職，認為經濟部官員說法造成他名譽受損，因此控告受採訪的中小企業處長、現任商業司長蘇文玲涉嫌妨害名譽，但檢察官認為妨害名譽屬告訴乃論，李男看到報紙後，超過6個月才提告，已罹逾告訴時效，因此處分不起訴。