小小新秀服裝設計發表　捷運忠孝復興站、中山站各展出1個月

▲ 小小新秀服裝設計師成果發表會，11月起在捷運忠孝復興站展出一個月。（圖／衣世代服裝設計打版學苑提供，下同）

台北訊

兩場小小新秀服裝設計師成果發表秀，自11月1日至29日在台北市忠孝復興捷運站藝文廊展期一個月，12月1日至30日則在中山捷運站藝文廊展期一個月。此展覽紀錄了小朋友們從0開始學習服裝設計的過程，年齡從5歲小朋友延伸至成人皆有，是一個連續性發展的過程。



台北服裝設計打版教學主辦單位表示，這群小朋友熱愛服裝設計，透過專屬於兒童的服裝設計學習訓練，從零到有，落實設計理念、訓練精細動作，將每一個學習實際運用在生活中，讓服裝設計美學陪伴孩子成長。在各式年齡的視角中，揮灑屬於自己風格的服裝設計。學習服裝設計是一門特殊才藝，讓孩子們在特殊才藝上發揮興趣、讓專精有所表現。我們給予孩子們發揮長才的服裝設計殿堂，培養自信、發揮潛能。



主辦單位說，小朋友學習服裝設計潛力無限，每一年我們都將這群小小新秀服裝設計師的學習成果，聚集分享，記錄著他們的學習變化。小小新秀服裝設計師們的努力希望被看見，學習與成長的喜悅與眾好友分享。無論是青春正漾或是展開第二人生的你，我們引領您踏上服裝設計的殿堂，皆能揮灑著屬於自己的精彩。展覽期間11/1-11/29、12/1-12/30。與您相約在忠孝復興＆中山捷運站藝文廊。