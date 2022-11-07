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蔣萬安自稱矽谷新創律師　曹興誠爆料：他打雜的沒資格接觸案件

▲▼曹興誠「幫阿中部長說幾句公道話!」記者會 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安在辯論會時，強調自己「矽谷經驗」，自己是新創產業律師。對此，聯電創辦人曹興誠7日接受政論節目受訪時表示，蔣萬安的那個律師事務所，正好就是他們聯電以前用的，以他判斷，蔣萬安在律師事務所不過是傳傳文件、做做檔案，根本沒有接觸到案件的資格，因為資格低。

對於蔣萬安在辯論會中提出自己「矽谷經驗」，強調自己是新創產業律師，不過隨後遭揭露，其實他的美國律師資格因遲繳會費已被停權3次；而蔣萬安也對外表示，自己已經將資料補齊。

對此，曹興誠7日接受電視政論節目受訪時表示，蔣萬安一直宣稱自己是矽谷的新創律師，但是被停權3次，被停權總不是什麼好事，可能因為某種原因，或可能是沒有繳會費，不管怎麼說，都不是一個很正常的事情。

曹興誠透露，蔣萬安講的那個律師事務所，正好就是聯電以前用的，他很清楚這個律師事務所，以他的判斷，蔣萬安在律師事務所不過是傳傳文件、做做檔案，根本沒有接觸到案件的資格，因為資格低。

曹興誠表示，人家做律師，能夠辦案的資格很厲害的，美國律師有3個專長要學，一個是法律，另一個是對行業的認知，比方說半導體，再來就是商業頭腦，「我看他（蔣萬安）那個律師大概就是傳傳文件、打打雜」。

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