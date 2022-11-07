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打臉「陳時中鹹豬手」指控　管碧玲貼比對圖：階梯高低差相互扶持

▲▼管碧玲貼出影片截圖對比圖，打臉「鹹豬手」一說。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲管碧玲貼出影片截圖對比圖，打臉「鹹豬手」一說。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過Facebook公布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩。陳時中7日上午受訪還原現場說，那是一個公開的場合，沒有所謂鹹豬手的問題；政策小組召集人管碧玲也發文公布對比圖指出，那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭。

徐巧芯昨天深夜透過臉書發出兩篇文章，影射陳時中在餐敘後摟住女性與會者的肩膀是「鹹豬手」。惟據了解，這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身著藍色襯衫緊跟在一旁。

對此，管碧玲今天透過臉書發文，公布數張對比圖，表示，「徐巧芯下跪求饒，都不必原諒她！錄影帶截圖出來了，那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭！」她表示，當時紙風車執行長張敏宜在關照丁金聰，李雅玲及現任紙風車劇團團長任建誠在關照著陳時中，「是副院長（指李雅玲）牽著阿中，不是阿中牽著副院長！」

管碧玲說，走路時候，大家互相關照著安全的美德，被抹黑成齷齪邪惡的造假胡說，然後栽贓一個摟肩的合照，塞給陳時中，陳時中沒有和李雅玲摟肩合照，要變造，頭髮卻沒有「造」好，徐巧芯這種惡劣行徑，下跪求饒，都不必原諒她。

此外，管碧玲下午又發布一篇貼文表示，有沒有變造都無損於徐巧芯的惡質操作，傷害聯醫無辜的好醫師，只因為政治利益，再說一次，下跪求饒，都無法原諒。

▲▼管碧玲貼出影片截圖對比圖，打臉「鹹豬手」一說。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

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