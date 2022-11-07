陸軍上校手摸女兵胸！2軍官也出面作證　他「百口莫辯」GG了

▲陸軍上校對女兵性騷擾，慘遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／台南報導

一名陸軍上校軍官被指控性騷擾，趁著擔任活動攝影紀實人員的女士兵要到活動現場時，伸出手搭在女兵的胸部上，再沿著上胸滑動收回，以此阻擋對方前往活動現場。女兵當下覺得不舒服，並向上通報，而法官在審理時，還有另外兩名目擊軍官出面作證，上校百口莫辯，最終遭判刑4個月。全案可上訴。

判決指出，上校原任職於陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部（飛訓部），而2020年9月底全國進出口公會總會要到該單位參訪，並由飛訓部承接裝備陳展與合影任務。當天上午陸軍航特指揮部政戰主任到停機坪合影場地預檢，該上校與一名中尉輔導長則陪同在旁。

不過，當時負責攝影的女兵在預定時間卻未到場，中尉輔導長隨即打電話給在禮堂待命的一名中校科長，請科長通知女兵到合影場地預檢。

女兵接獲指令後，立刻奔跑前往活動現場，而原本在停機坪的上校見狀，竟伸出手阻擋女兵，告知女兵不用過去了，但他的手卻緊貼在女兵的上胸，還停留了2、3秒，再慢慢沿著女兵的上胸滑行將手收回，讓女兵大感不適。

女兵事後將此事通報上級，並稱當時在她身後的中校科長也目擊此事，還問她，「上校剛剛是不是有碰到你？」她則回應，「有」，且上校當時整個手臂貼在她上胸上，是有施力的，但她因為嚇到，才沒有立即制止。

調查期間，中尉輔導長、中校科長等人均出面作證。中尉輔導長表示，他有看到上校伸手阻擋女兵，且上校的手停留在女兵胸部大約4、5秒，他感覺上校是故意的，因為正常男生碰到女生胸部，手會立刻收回並說對不起，但上校並未如此，且女兵當嚇面色僵硬凝重，事後還有跟他說上校的手放在她胸部上的事情。

科長則說，因他當時是在女兵身後，有看見上校伸手阻擋，而手的高度大約在女兵胸部，雖然不知道有沒有碰到女兵胸部，但女兵事後有通報輔導長，且女兵當下的表情不是很好。

對此，上校矢口否認犯行，並稱對事件沒有印象，「可是一個、兩個、三個人都說有，可是我一直想不起來有這件事情，而且在這麼多人場合我不可能會做這逾矩的動作，但是我現在百口莫辯，也無法澄清」。

不過，在法院開庭時，上校又說他有伸出手，且高度是在女兵臉前，並非女兵胸部，法官認為他辯詞前後不一，再加上女兵指證歷歷，且有兩名證人出面作證，法官最終認定上校犯行，將他判刑4個月，得易科罰金。全案可上訴。