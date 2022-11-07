大型重機建國高架飆速152k！提3理由抗罰　法官調氣象資料打臉

▲重機騎士以時速152公里狂飆，挨罰1萬2千元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台北報導

謝男今年2月7日下午騎大型重機，行經建國高架道路時，以時速152公里的速度呼嘯而過，被一旁的測速儀拍下，遭開罰1萬2千元，事後謝男主張當天下雨，導致警方測速有誤差，請求法院撤罰。法官調查，發現當天其實沒有下雨，判謝男敗訴。

謝男今年2月7日下午４時許騎乘重機，享受奔馳的快感，但在行經建國高架道路時，被警方用雷達測速儀測得時速152公里。警方認為，該路段限速70公里，而謝男時速152公里，超速逾80公里至100公里，因此予以舉發。

新北市交通事件裁決處對謝男開罰1萬2000元，記違規點數3點，還要他參加道路交通安全講習。謝男不服，向台北地院提起行政訴訟。

謝男主張，他騎車當日剛好下雨，導致警方測速有誤差，此外當天天色昏暗，員警躲在避車彎偷拍，並未開啟閃燈及擺放臨時告示牌，而且固定式告示牌也被路燈桿及路樹遮擋，不容易辨識，因此請求撤銷處分。

法官調查，警方當天有在測速儀前方350公尺處，設置速限標誌、測速取締標誌及記載「常有測速照相請依速限行駛」等文字的警示標誌，該警示標誌清晰明顯，並沒有被路樹或路燈桿遮蔽。

法官調閱謝男規測速的照片，發現違規地點路面沒有明顯降雨、濕滑等情形，謝男也沒穿雨衣，且根據中央氣象局觀測資料，案發當時，台北測站降水量為0，可見當時根本沒下雨。

法官認為，警方的測速儀仍在有效期限內，即使可能略有誤差，但謝男當時時速為152公里，已超過該路段速限甚多，因此判謝男敗訴，可上訴。