明晚「血月」高掛夜空　還有千年罕見「月掩天王星」

▲「月全食＋月掩天王星」預報圖。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

「月全食掩天王星」天象奇景明晚登場！台北市立天文館指出，明（8日）晚登場的月全食，台灣民眾將可全程目睹「月全食」奇景，全程完整可見，在全食階段間，也就是俗稱的「血月」，紅月亮將高掛夜空長達1小時26分鐘，以肉眼即可觀賞，還有千年罕見的「月掩天王星」同時現身，錯過這一次，得再等2322年才有機會再看到。

根據天文館預報，明晚月食將於傍晚開始，在月球17時02分升起的數分鐘後，建議選擇東方視野無遮蔽處觀賞；月球於17時08分開始進入地球本影，由「初虧」拉開月食序幕；之後缺角逐漸擴大，至18時16分「食既」，月球完全進入地球本影，全食階段開始，整個月面轉為暗紅色；18時59分「食甚」，月球最接近本影中心，月面此時最暗也最紅；至19時42分「生光」，月球開始離開本影，邊緣滲出光芒，全食階段結束，月亮也開始逐漸由虧轉盈。

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天文館指出，明晚預計20時49分「復圓」，月球完全離開本影，本影食結束；月亮恢復滿月形狀。不過細心觀察可看出月球亮度仍比平常稍暗，要等到21時57分「半影食終」，月球完全離開地球半影後才會恢復原本亮度。

天文館進一步指出，此次月全食更是千載難逢，遇上千年罕見的「月掩天王星」同時現身，只有台灣與韓國等地可見，雖然台灣在3年後的2025年即可再見月全食，不過下次「月全食掩天王星」則要等到4344年。

天文館解釋，「月掩天王星」意指月球運行到地球和行星中間，三者恰好在同一條視線上，月亮遮住某顆行星的天文景況，正巧這次掩星發生時，月亮剛好處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見天象創造了極良好的觀察條件。

為了這場天文盛事，台北市立天文館將於明晚17:30至21:00，開放位於頂樓第二觀測室的專業望遠鏡，讓民眾能親眼目睹這次特殊天象，現場也將提供月食相關資料，遇雨則取消；YouTube「臺北天文館」頻道同步線上直播，天文虛擬主播將首次亮相，擔綱月全食線上直播解說。

▲月全食預報時間。（圖／台北市立天文館提供）

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