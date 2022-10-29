萬聖節好康來了！　只要應景打扮「兒童新樂園」免費入園

▲兒童新樂園推出萬聖節應景活動。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

萬聖節去哪兒搗蛋？台北市社教館所推出應景活動，像是台北市兒童新樂園，在今、明（29日、30日）兩天，只要變裝入場，或身上有萬聖節元素配飾等，不論大人小孩，通通免費入園。台北市立動物園今天（29日）也提供夜間開放，邀請民眾萬聖節夜遊動物園。

台北市兒童新樂園今明兩天推出「2022萬聖變裝點心趴」活動，只要憑萬聖節相關元素入場，即可免費入園（但遊樂設施仍要收費），12歲以下小朋友，入園時還可以在大門口領取集點卡、萬聖節變裝點心包專屬袋（每日限量1500份），持集點卡闖關可獲得點心，完成闖關可參加抽獎，有機會把最新的iphoe14帶回家。

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台北市立動物園今天推出「保育動物魂！一起保育，不再猶豫！」保育園遊會暨萬聖節晚會，特別延長夜間開放至晚上9點，下午3點30分舉行「動物歡樂大遊行」，還有「不保育就搗蛋、保育宣言駐站」、「動滋動滋變裝小舞臺」「保育攤位闖關活動」等活動，邀請民眾變裝過節之餘，一起參與動物保育。

台北市立天文館也有應景活動，今、明兩天入館民眾，只要在天文館1樓血月之門拍下合照，並分享於社群團體（如臉書、IG）或是參加現場的「星際之旅」小遊戲，出示通關畫面，即可免費進入展示場。

▲台北市立動物園本月29日周六延長夜間開放，推出萬聖節活動。（圖／台北市教育局提供）