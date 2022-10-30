11月天象「血月」最吸睛　錯過「月掩天王星」再等2322年

▲錯過等千年，月全食掩天王星11月8日登場。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

11月天象很精彩！台北市立天文館發布11月天象觀測重點，有全程可見的月全食、罕見的月掩天王星、天王星衝，以及可能出現每小時兩百顆以上的獅子座流星雨等，只要掌握要訣，用肉眼或簡易的雙筒望遠鏡就可觀賞這些精彩的天象。

天文館指出，首先登場的是將在11月8日登場的月全食，台灣、日本、韓國、澳洲東部與北美洲西部等地將可全程目睹「月全食」奇景，這也是今年最受矚目的天象之一，全程完整可見，在全食階段間，也就是俗稱的「血月」，紅月亮將高掛夜空長達1小時26分鐘，以肉眼即可觀賞，錯過這一次，要再等3年。

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天文館進一步指出，雖然去年也曾出現過月全食，但為「月出帶食」，只能看到一半的月食過程，11月8日登場的月全食，不但全程清晰可見，還有超罕見的「月掩天王星」同時現身，這樣的機會更是千載難逢，只有台灣與韓國等地可見，雖然台灣在3年後的2025年即可再見月全食，不過下次月全食掩天王星則要等到4344年。

天文館說，正巧這次掩星發生時，月亮剛好處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見天象創造了極良好的觀察條件，以雙筒或小型望遠鏡或配合攝影，便不難看見此奇景。屆時台北市立天文館將與國內外各天文單位合作，於YouTube「臺北天文館」頻道全程直播這次奇特而罕見的天象。

而曾在1999年、2001年出現過上千顆流星暴的獅子座流星雨，在每年11月的極大期間，每小時僅有約15顆左右，但根據流星專家的預測，今年可能在11月19日（六）前後，出現每小時200顆以上的盛況，天文迷可以觀測是否會出現突來的大爆發。

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