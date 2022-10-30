　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11月天象「血月」最吸睛　錯過「月掩天王星」再等2322年

▲錯過等千年，月全食掩天王星11月8日登場。（圖／台北市立天文館提供）

▲錯過等千年，月全食掩天王星11月8日登場。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

11月天象很精彩！台北市立天文館發布11月天象觀測重點，有全程可見的月全食、罕見的月掩天王星、天王星衝，以及可能出現每小時兩百顆以上的獅子座流星雨等，只要掌握要訣，用肉眼或簡易的雙筒望遠鏡就可觀賞這些精彩的天象。

天文館指出，首先登場的是將在11月8日登場的月全食，台灣、日本、韓國、澳洲東部與北美洲西部等地將可全程目睹「月全食」奇景，這也是今年最受矚目的天象之一，全程完整可見，在全食階段間，也就是俗稱的「血月」，紅月亮將高掛夜空長達1小時26分鐘，以肉眼即可觀賞，錯過這一次，要再等3年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天文館進一步指出，雖然去年也曾出現過月全食，但為「月出帶食」，只能看到一半的月食過程，11月8日登場的月全食，不但全程清晰可見，還有超罕見的「月掩天王星」同時現身，這樣的機會更是千載難逢，只有台灣與韓國等地可見，雖然台灣在3年後的2025年即可再見月全食，不過下次月全食掩天王星則要等到4344年。

天文館說，正巧這次掩星發生時，月亮剛好處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見天象創造了極良好的觀察條件，以雙筒或小型望遠鏡或配合攝影，便不難看見此奇景。屆時台北市立天文館將與國內外各天文單位合作，於YouTube「臺北天文館」頻道全程直播這次奇特而罕見的天象。

而曾在1999年、2001年出現過上千顆流星暴的獅子座流星雨，在每年11月的極大期間，每小時僅有約15顆左右，但根據流星專家的預測，今年可能在11月19日（六）前後，出現每小時200顆以上的盛況，天文迷可以觀測是否會出現突來的大爆發。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
快訊／韓3大電視台宣布：停播所有綜藝節目！
警衝梨泰院「有人快死了，請後退」！　年輕人反應超扯
梨泰院233人死傷　完整時間軸！10：22爆「第一聲慘叫」災
梨泰院「骨牌疊6層」！　20歲妹哭：現場像墳墓
97女54男命喪梨泰院！失蹤暴增至355人　19外國死者國籍
站著活活被擠死！還原「梨泰院煉獄現場」：根本不是被踩死
梨泰院死傷慘烈　全因「1特殊地形」惹禍
快訊／梨泰院151死「有無台灣人？」　外交部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／一早雨彈開轟！北北基等「5縣市豪大雨特報」

「跌倒如推骨牌…」護理師見梨泰院現場曝3慘況：人人都該會BLS

警衝梨泰院「有人快死了，請後退」救護車停整排！年輕人反應超扯

今晚雨擴全台　2地區防「4天致災大量降雨」

高端保護效益報告已完成補件！薛瑞元：審查不會拖過選舉

梨泰院151死！醫護揭「壓力窒息」骨牌效應：站著都可能被活活擠死

11月天象「血月」最吸睛　錯過「月掩天王星」再等2322年

國道二次事故頻奪命！上月連4起　高公局祭7字訣保命

今晚「共伴效應」開始！5縣市警戒　雨勢最大時間曝

影／顧小孩分心！　爸狂滑手機「後仰慘摔」超爆笑

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

快訊／一早雨彈開轟！北北基等「5縣市豪大雨特報」

「跌倒如推骨牌…」護理師見梨泰院現場曝3慘況：人人都該會BLS

警衝梨泰院「有人快死了，請後退」救護車停整排！年輕人反應超扯

今晚雨擴全台　2地區防「4天致災大量降雨」

高端保護效益報告已完成補件！薛瑞元：審查不會拖過選舉

梨泰院151死！醫護揭「壓力窒息」骨牌效應：站著都可能被活活擠死

11月天象「血月」最吸睛　錯過「月掩天王星」再等2322年

國道二次事故頻奪命！上月連4起　高公局祭7字訣保命

今晚「共伴效應」開始！5縣市警戒　雨勢最大時間曝

影／顧小孩分心！　爸狂滑手機「後仰慘摔」超爆笑

蔡英文4天3度合體催基本盤？　陳時中：我要做全民的市長

旗津騎士闖紅燈還「掉出一包」　雙面膠貼內褲不夠黏這下慘了

新北耶誕城借鏡梨泰院踩踏事件？　侯友宜：沒有安全就沒有一切

韓3大電視台「停播所有綜藝節目」　4名人悼念梨泰院事件：大家一起祈禱

兄弟2勝0敗聽牌晉級機率百分百！吳哲源先發對決鋼龍

百貨公司瞬間解體、跨江大橋斷3截！南韓5大「人禍慘案」黑幕曝光

威剛連續三年獲「2022亞洲最佳職場」　為唯一入選台灣品牌

梨泰院人擠人「痛苦致死過程」曝！　ICU醫揭隱藏危機：跌倒就像被活埋

如何避免「梨泰院踩踏事件」？　陳時中用大巨蛋舉例

梨泰院萬聖節狂歡超夯！首爾人每年必報到　10萬人湧入卻慘淪煉獄

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

生活熱門新聞

今晚共伴開始！5縣市警戒　雨勢最大時間曝

歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」

加盟廖老大「慘賠200萬」畢業！他跟王浩宇道歉了

4縣市豪大雨特報！明起更猛雨彈炸3天

曖昧對象打來！　女秒溫柔開嗓

爸爸顧小孩　被床母懲罰超爆笑

台鐵電車線斷落「行車中斷近8小時」！兇手找到了　台鐵要求償

奈格颱風混亂路徑有眉目！直撲區域曝　明晚起豪雨彈連轟3天

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

在廟旁練車求保佑　女下秒摔田

跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩

豪雨彈開炸！4縣市豪大雨特報　3地防坍方

快訊／foodpanda當機！刷卡訂單消失

要中醫男友發合照　反遭硬上還嗆

更多熱門

相關新聞

萬聖節好康來了！　只要應景打扮「兒童新樂園」免費入園

萬聖節好康來了！　只要應景打扮「兒童新樂園」免費入園

萬聖節去哪兒搗蛋？台北市社教館所推出應景活動，像是台北市兒童新樂園，在今、明（29日、30日）兩天，只要變裝入場，或身上有萬聖節元素配飾等，不論大人小孩，通通免費入園。台北市立動物園今天（29日）也提供夜間開放，邀請民眾萬聖節夜遊動物園。

獵戶座流星雨來了　本週五晚間「每小時20顆流星劃過夜空」

獵戶座流星雨來了　本週五晚間「每小時20顆流星劃過夜空」

2023天象精彩！相隔近半世紀「月掩金星」登場「還有3場流星雨」

2023天象精彩！相隔近半世紀「月掩金星」登場「還有3場流星雨」

歷史上憑空消失的10天　北市天文館釋疑「曆法改變造成」

歷史上憑空消失的10天　北市天文館釋疑「曆法改變造成」

天文迷注意！9/23秋分「黃道光」映照夜空　木星衝9/27報到

天文迷注意！9/23秋分「黃道光」映照夜空　木星衝9/27報到

關鍵字：

台北市立天文館11月天象獅子座流星雨月食月掩天王星

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

玉女歌手消失30年　恩師爆「婚禮沒受邀」！

南韓發生「踩踏事件」50人心臟驟停

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面