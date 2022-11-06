千年罕見「月全食掩天王星」11／8登場　天文虛擬主播直播解說

▲千載難逢，「月全食掩天王星」將於周二晚間登場。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年最受矚目的天象「月全食掩天王星」奇景，將在11月8日晚間登場，全食階段的「血月」紅月亮將高掛夜空長達近一個半小時，還有千年罕見的「月掩天王星」同時現身，錯過這一次，得再等2322年才有機會再看到。台北市立天文館也首度出動天文虛擬主播，擔綱線上直播解說。

台北市立天文館指出，11月8日登場的月全食，台灣、日本、韓國、澳洲東部與北美洲西部等地，將可全程目睹「月全食」奇景，全程完整可見，在全食階段間，也就是俗稱的「血月」，紅月亮將高掛夜空長達1小時26分鐘，以肉眼即可觀賞。

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天文館進一步指出，此次月全食更是千載難逢，遇上千年罕見的「月掩天王星」同時現身，只有台灣與韓國等地可見，雖然台灣在3年後的2025年即可再見月全食，不過下次「月全食掩天王星」則要等到4344年。

天文館解釋，「月掩天王星」意指月球運行到地球和行星中間，三者恰好在同一條視線上，月亮遮住某顆行星的天文景況，正巧這次掩星發生時，月亮剛好處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見天象創造了極良好的觀察條件。

為了這場天文盛事，台北市立天文館將於11月8日17:30至21:00，開放位於頂樓第二觀測室的專業望遠鏡，讓民眾能親眼目睹這次特殊天象，現場也將提供月食相關資料，遇雨則取消；YouTube「臺北天文館」頻道同步線上直播，天文虛擬主播將首次亮相，擔綱月全食線上直播解說。

▲為了這場天文盛事，台北市立天文館首度出動天文虛擬主播，擔綱線上直播解說。（圖／台北市立天文館提供）

