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時隔92年再度登場！「月全食＋月掩天王星」11／8聯合演出

▲▼今年11月8日將發生月全食，期間正巧出現紅月掩天王星現象，2個天文現象將難得地聯合演出。（圖／氣象局）

▲今年11月8日將發生月全食，期間正巧出現紅月掩天王星現象，2個天文現象將難得地聯合演出。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年11月8日將發生月全食，中央氣象局表示，各地於日沒後東方天空可見月面漸缺、變紅到復圓的過程，期間正巧出現紅月掩天王星現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出，2個天文現象將難得地聯合演出。據統計，台灣在1930年月偏食的時候曾發生過月掩天王星，不過本次情況比上次更為罕見。

氣象局表示，本次月全食的過程，自臺灣時間11月8日16時1分起，由「半影食始」揭開序幕、17時9分「初虧」、18時16分「食既」、18時59分「食甚」、19時42分「生光」、20時49分「復圓」，最後在21時58分「半影食終」結束，共歷時5小時又57分鐘，其間可見1小時又26分鐘的精彩全食紅月。

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由於臺灣各地當日17時02至17分月出，正巧是月食初虧階段，因此將可見到初虧後的全部過程。在月全食食甚後的19時3至5分，臺灣可見天王星被紅色月面遮掩的現象，直至19時46至56分才從月面後復出，各地因所在位置不同，時間略有差異。

▲▼今年11月8日將發生月全食，期間正巧出現紅月掩天王星現象，2個天文現象將難得地聯合演出。（圖／氣象局）

▲月全食期間正巧出現紅月掩天王星現象，是非常罕見的天文現象。（圖／氣象局）

這次月掩天王星發生時，天王星正好在地影的本影區內，因此掩入及掩出的接觸點都在本影區內月食的紅月邊緣。

氣象局指出，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

月食現象每年都有，本世紀(2001至2100年)全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，臺灣計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。

明(112)年將有1次半影月食及1次月偏食，臺灣均可見，至於下次臺灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。

▲▼今年11月8日將發生月全食，期間正巧出現紅月掩天王星現象，2個天文現象將難得地聯合演出。（圖／氣象局）

▲月全食各階段時間表。（圖／氣象局）

月掩行星現象跟日食類似，是月面將背景行星遮掩的天文現象，在地球上每年都會發生，因地理位置的侷限性，僅部分地區能見，且有些是發生於白天而難以觀測，臺灣上次於夜間可見的月掩天王星現象發生於1999年11月15日，下一次將於2038年4月12日再發生。

氣象局表示，這次月掩天王星現象正巧發生於月食期間實為相當罕見，推算1800年以來的資料，臺灣於1930年10月8日的月偏食亦正好發生月掩天王星，不過該次掩入及掩出點均不在地影本影區內，而是發生於半影區中，不能見天王星自月食的紅月後面進出，遠不如本次11月8日月全食掩天王星稀有。

本次月全食發生時月亮位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無地物遮蔽的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳，尤其天王星的觀看，須利用天文望遠鏡放大才較容易看到。11月8日17時起，氣象局將進行月全食網路直播，民眾屆時可進該局全球資訊網觀賞。

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