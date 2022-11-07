1.3億劑快篩用不完！免費擴大發放「2類人」　薛瑞元：最快本月上路

記者嚴云岑／台北報導

疫情趨緩，國內快篩庫存尚餘1.3億劑，逾期恐面臨銷毀命運。衛福部長薛瑞元今（7）日在立法院表示，目前已擬定2大方向，一為針對中低收入戶每月發放5劑快篩，二為擴大到12歲以下兒童都可領，最快這個月上路。至於65歲以下的上班族是否有望領取？薛瑞元表示，目前實名制依然持續，價格一劑100元也不貴，「以上班族來講，基本上還是夠的」。

▲薛瑞元說，有望擴大發放免費快篩。（圖／記者陳煥丞攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

立法院衛環會今（7）日進行112年度衛生福利部主管預算審查，並針對相關議題進行詢答。民進黨立委賴惠員詢問衛福部是否有考慮1.3億劑屆期快篩處理方式？未來會採一次性發送，還是由戶政單位直接將免費發送給合適對象？希望衛福部公布相關規劃。

對此，薛瑞元回應，指揮中心共購買3.49億劑快篩，目前庫存尚餘1.3億劑，將於13至15個月屆期。他提到若以13個月平均，每個月需消耗1000萬劑，衛福部已研議擴大發放方向，除了現行的65歲以上長者與6歲以下兒童可每月每人領取5劑快篩外，也研議兩大方向，第一為重啟中低收入戶等弱勢族群免費領取。語畢就遭賴惠員打斷。

賴惠員追問，65歲以下的上班族是國家主要生產力，但卻沒有免費快篩可領，是否會研議免費發放？對此，薛瑞元表示，上班族實名制還是持續進行中，價格也不貴，指揮中心是依照成本價以一劑100元在實名制藥局販售，「以上班族來講基本上應該是夠的。」

中央流行疫情指揮中心表示，11月1日起，實施第七輪家用抗原快篩試劑實名制，及第五輪0-6歲學齡前幼兒與第三輪65歲以上長者免費領取1份(5劑)快篩試劑。

目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份(30劑)，並可分次(次數不拘)購買(可代購)，讓有需要篩檢族群可以購得每天所需之快篩數量，售價仍為每份(5劑)500元(醫材原則售出，概不退換)。

薛瑞元在中場休息時間接受媒體堵訪，完整回應免費快篩發放規劃，除了針對中低收入戶外，也將擴大到12歲以下兒童都可每月領5劑。至於被問及是否會於12月起實施？薛瑞元回應，「不會延到下個月」，應該在這個月某一天就會上路，但詳細日程還是要看指揮中心規劃。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！