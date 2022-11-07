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故宮國寶10年前被「故意剪開」　林宜瑾再爆：當事人2年升官副處長

▲▼清朝文物「黃河蘭州浮橋圖」10年前遭人為剪開。（圖／翻攝國家文物資產網）

▲清朝文物「黃河蘭州浮橋圖」10年前遭人為剪開。（圖／翻攝國家文物資產網）

記者呂晏慈／台北報導

日前故宮傳出3件國寶毀損，又爆出10年前曾發生故宮一件文物「黃河蘭州浮橋圖」（1862-1867）因展示櫃裝不下，被當時一名林姓科長要求左右兩側裁掉一部分，此事密件陳報給馮明珠後，不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更未對外公開，但有媒體指國民黨立委陳學聖早就爆料過。對此，民進黨立委林宜瑾7日表示，林男在調離科長職務後兩年，被拔擢為故宮南院處副處長，因此她要求故宮要徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄。

媒體報導，2012年故宮曾經發生院藏古地圖「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損事件，時任故宮院長的馮明珠並未懲處動手毀損的林姓科長，甚至列為密件封鎖消息，此事曾在事發後1年便遭國民黨立委陳學聖爆料，爆料後故宮開會決議革去其圖書文獻處科長一職，仍任該處研究員。

對此，周末踢爆故宮「黃河蘭州浮橋圖」於馬英九時代遭人為毀損的林宜瑾今天上午表示，陳學聖當年的所謂爆料，說的是「將上下兩邊的軸條拿掉」，明顯與左右兩邊遭裁切的「原裝裱花綾」不符，並且當時拿掉木桿後，將花綾布做平整處理，不但不會傷害花綾布，而且修復單位原來預定在展示完畢就將木桿歸位，回復古物原貌，真正破壞古物原貌的，是林姓科長下令裁切「原裝裱花綾」。

林宜瑾並指，從當年報導可知，故宮高層後來雖有談到花綾布遭裁切的問題，但是避重就輕回覆說是「為求美觀」才這麼做，卻隻字不提真正的理由更為荒謬，根本是削足適履的為了符合展櫃大小才做裁切，民初的裱褙花綾當時已近百年，豈可隨意裁切？而且還是如此胡鬧的理由。

林宜瑾稱，至於林姓科長已經受到懲處的說法更是胡扯，當時的故宮針對整起事件的處置，就是列密件意圖隱匿、封鎖消息，調離科長職務也並非公務員考績法所說的懲處，不會列在公務員懲處紀錄裡，也不會經考核會審議，並且據了解，林男在調離科長職務後兩年，被拔擢為故宮南院處副處長。

林宜瑾強調，是因為其團隊鍥而不捨的追查，讓故宮當年密件隱匿消息、沒送人事懲處、沒有政風調查的真相，得以水落石出，再度嚴正要求，故宮要徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，看看是不是還有這種袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

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