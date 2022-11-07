美髮1萬多嫌貴！扯媽做一半竟丟下3歲女兒跑了　還耍法官下場慘爆

▲台北一名女子覺得做頭髮價錢太高，做到一半竟落跑，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫）

記者陳韻如／台北報導

北市一名陳姓女子帶著3歲女兒到髮廊做頭髮，並與業者談妥要剪髮、拆接髮、租用裝接髮等，但做到一半卻認為業者開價1萬199元太貴，竟丟下女兒逕自離開。業者事後對陳女提告詐欺，法官則依法將她判處拘役30天，得易科罰金，但她不服提出上訴，並表示下周就會還錢，卻擺了眾人一道，就連法官傳她出庭說明也不到，法官最終駁回上訴。全案確定。

根據判決，陳女2021年4月17日帶著女兒到髮廊做頭髮，而業者當時向她說明完消費內容及金額後便替她服務，內容包括剪髮、拆接髮、租用裝接髮、護髮等，總計費用1萬199元，陳女聽完後也在客戶資料上簽名同意，業者才開始替她服務。

沒想到，業者替陳女服務近3個小時，就在快要進入收尾階段時，陳女卻趁機落跑，還丟下女兒不管，還是女兒發現她離開後，才焦急跟上前，就連放在一旁的小包包也沒帶走。業者當下發現後，便立即打電話聯繫陳女，沒想到陳女卻表示業者開價不合理，因此決定不做了，氣得業者對她提告詐欺。

陳女事後被檢方依法起訴，而一審法官審理時，陳女坦承犯行，但卻未與業者達成和解，也沒有賠償業者損失，法官審理後認定，陳女並未支付已經消費的6399元，涉犯詐欺得利罪，最終將她依法判處拘役30日，得易科罰金。

陳女不服提出上訴，並稱她沒有不付款，下周就會還錢給業者，而法官本想給她機會，讓她與店家和解，但她卻連法官都耍，不但沒還錢，甚至連法官傳喚到庭都不理，法官最終駁回上訴。全案確定。