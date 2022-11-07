中壢2車撞擊1車翻覆「聖杯的概念」　3人受傷...警方這麼說

▲白色自小客車與香檳色小客車於路口發踫撞，一正一翻併排。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲曾姓男男子駕駛香檳金色自小客車6日由桃園市中壢區永能路往永順一街方向直行，與另一方向23歲牟姓男子駕駛白色自小客車於路口中發生碰撞，由於高速碰撞巨大力道，當場造成曾男的小客車「烏龜翻」，兩車併排成網友謔稱「聖杯的概念」，所幸曾男自行從車內脫困，2名駕駛及乘客僅受輕傷，詳細肇事原因正由警方釐清中，但因該路口未有裝設號誌經常發生車禍，民眾希望能裝設紅綠燈。

▲▼網友稱麻吉不敵喜美，等於是聖杯的概念。（圖／中壢警分局提供）

警方調查，這起車禍發生於6日14時26分許，曾男駕駛香檳金色自小客車由中壢區永能路往永順一街方向直行，與牟男駕駛白色自小客車並載有乘客莊姓女子，從永信路直行往領航北路方向行駛，雙方於路口中發生碰撞，由於高速碰撞力道很大，造成香檳金色自小客車翻車，該車駕駛曾男自行從車內脫困左手擦傷，牟男及莊女手部擦傷，三人均未就醫，雙方駕駛經酒測值均為0，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。

由於有民眾將這起車禍貼文臉書「我是青埔人」看到一正一翻的兩部車併排，質疑這怎麼撞的，網友回「聖杯的概念」、「翻的妙」、「可憐的麻吉」、「喜美勝了」、「激情與速度 在台灣上映」，但有網友以該路口車禍頻傳，建議應儘速裝設紅綠燈。

警方表示，依據道路交通安全規則，汽機車行經無號誌路口判斷路權優先之順序為，支道車應讓幹道車先行、轉彎車應讓直行車先行、左方車應讓右方車先行，且係採絕對路權方式實施。並呼籲用路人「汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道前，應減速慢行。」要確實遵守路權規定。