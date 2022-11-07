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社會 社會焦點 保障人權

鄰居狗狂吠太吵！雲林婦廚餘摻農藥毒死　搬體弱尪求情獲緩刑

食物浪費,廚餘,垃圾,剩菜剩飯

▲婦人在廚餘放農藥引誘鄰居愛犬吃下，害牠中毒亡。（圖／達志／示意圖）

記者黃資真／雲林報導

雲林一名施姓婦人不滿鄰居愛犬整天吠叫，在廚餘摻進農藥「加保扶」後，引誘狗狗食用後身亡，雲林地院審理時施婦堅稱只是用來殺紅螞蟻，結果遭判處3月有期徒刑；上訴後施婦才改口承認犯行，以丈夫殘障，家裡靠她工作過活求情減刑，二審宣告3年緩刑，還須賠償5萬元給飼主。

判決指出，施婦的鄰居養了一隻狗叫「星星」，但牠頻頻吠叫、吵鬧，搞得她心神不寧，去年8月17日晚上7時許，把雞頭、雞皮等廚餘摻進農藥「加保扶」後，故意放在飼主公司附近引誘星星吃下，害星星中毒亡。

審理時施婦否認犯行，辯稱自己是種田的人，為了殺掉紅螞蟻才會買農藥放在廚餘裡，之後把剩下的拿去外面暫放，是星星自己跑去找到的。

法官認為，農藥用法應是噴灑在作物的根莖葉處，但施婦卻是混進廚餘裡，就算是養殖畜牧也不會用廚餘餵食，除非她別有用心，且廚餘並非放在家門口，而是刻意繞過自家，放在飼主公司附近草叢，顯然是刻意要讓附近犬隻去吃，一審依違反動保法處3月，得易科罰金、服勞役，併科罰金10萬元。

案經上訴，施婦得知自己恐將面臨牢獄之災，才改口承認犯行，表示她教育程度不高，但是是個老實人，先生身體不好，領有殘障手冊，無法工作，只靠她一人種花生維生，且對方的求償金額過高，根本無法賠償，希望法院可以從輕量刑。

台南高等法院考量施婦坦承犯行，雖有意和解，但因賠償金額差距破局，且施婦配偶身體狀況確實不佳，若她入獄，恐讓其配偶頓失所依，無人照料，宣告緩刑3年，另須在緩刑期間支付5萬元給星星飼主。

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