　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最新民調：桃市選戰兩強爭霸　張善政38.7%、鄭運鵬38.2%

▲左為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，右為國民黨桃園市長參選人張善政 。（合成照／鄭運鵬、張善政競選辦公室提供）

▲鄭運鵬與張善政民調差距僅0.5個百分點，選情膠著 。（合成照／鄭運鵬、張善政競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉倒數19天，QuickseeK民調中心7日釋出桃園市長最新民調，結果顯示，國民黨候選人張善政支持度38.7%微幅領先，民進黨候選人鄭運鵬38.2%，藍綠的差距僅0.5個百分點，在抽樣誤差範圍內，民眾黨候選人賴香伶8.2%、無黨籍候選人鄭寶清5.9%。此外，在桃園市長當選看好度方面，張善政以42.5%領先鄭運鵬36.3%。

QuickseeK民調中心分析，選戰進入最後倒數關鍵，桃園市長選戰陷入兩強爭霸，其他候選人相對來說遭到弱化，張善政與鄭運鵬的支持度僅差距0.5個百分點，但整體看好度張善政顯然較鄭運鵬占優勢，再加上桃園市民仍高度滿意桃園市長鄭文燦施政的情況下，使得此次選舉變得更加詭譎。

QuickseeK民調中心表示，鄭運鵬如何穩住支持者的心，如何將鄭文燦的滿意度化成投給鄭運鵬的支持動力，一直主張佛系戰法的張善政如何將支持者化為實際選票催出投票率，藍綠雙方的黨內大咖如何在這個區域拉抬候選人的聲勢，都成為這場選戰的致勝關鍵，不到最後都無法輕言勝負。

根據這份民調結果，4位候選人的支持度，以張善政38.7%的支持度，微幅領先鄭運鵬38.2%，雙方支持度差距僅0.5個百分點，而賴香伶與鄭寶清支持度分別為8.2%以及5.9%；另在好感度方面，以張善政的好感度最高，42.1%表示喜歡，35.2%表示不喜歡，而賴香伶的好感度為最低，僅21.7%表示喜歡，19.9%表示不喜歡。

從交叉分析來看，鄭運鵬在自己的立委選區第一選區蘆竹、龜山支持度（42.0%）較高，張善政則在第二選區楊梅、新屋、觀音、大園支持度（40.0%）較高，其中兩人之間的支持度呈現年齡層的分野，「20至49歲」支持鄭運鵬的比例較高，「50歲以上」支持張善政的比例較高。若以政黨傾向來看，民進黨支持者有92.9%支持鄭運鵬，國民黨支持者97.3%支持張善政。另外，台灣民眾黨的支持者有42.0%支持張善政、35.6%支持賴香伶。時代力量支持者38.8%支持鄭運鵬，26.4%支持張善政。

進一步探討不同候選人支持者的投票意願，民調發現，鄭運鵬與張善政的支持者表示一定會去投票的比例明顯高於賴香伶與鄭寶清的支持者，其中鄭運鵬支持者表示「一定會」去投票的比例為最高，達到76.3%，而鄭寶清支持者表示「一定會」去投票的比例為最低，僅48.6%。

在桃園市長當選看好度方面，張善政以42.5%領先鄭運鵬36.3%，且從交叉分析來看，年齡越高者看好張善政當選的比例越高。在政黨傾向部分，民進黨支持者86.7%表示看好鄭運鵬當選，國民黨支持者則有93.0%看好張善政當選，台灣民眾黨53.8%看好張善政當選。

民調也詢問，假設賴香伶、鄭寶清當選機會不大要支持誰？張善政以43.7%的支持度微幅領先鄭運鵬42.6%，賴香伶的支持者有26.6%轉為支持張善政、24.7%轉為支持鄭運鵬，另外48.7%無法選出；鄭寶清的支持者則38.8%轉為支持張善政，26.6%支持鄭運鵬。值得注意的是，在4人支持度無明確意見者，在兩人對決情況下，28.6%支持鄭運鵬、25.7%支持張善政。

最新民調：張善政好感度最高　賴香伶好感度最低

而在好感度方面，根據交叉分析，張善政在桃園區（44.5%）的好感度稍高於其他選區，另外年紀越高者對於張善政的好感度也相對較高，但其中在30至39歲（42.0%）的民眾對於張善政感到不喜歡的比例也稍高於其他年齡層。從政黨傾向來看，高達94.9%的國民黨支持者表示喜歡張善政，民進黨的支持者則有79.1%表示不喜歡張善政。而台灣民眾黨的選民則有50.0%表示喜歡張善政，31.7%表示不喜歡張善政。

民調結果顯示，桃園市民對於鄭運鵬的好感度呈現正反兩極拉扯，其中38.4%的市民表示喜歡，39.0%表示不喜歡。從交叉分析來看，其中以第五選區平鎮及龍潭（41.2%）對於鄭運鵬的好感度稍高於其他區，60歲以上（51.8%）表示不喜歡鄭運鵬的比例稍高於其他年齡層。從政黨傾向來看，民進黨支持者有88.4%表示喜歡鄭運鵬，國民黨支持者80.0%表示不喜歡鄭運鵬，台灣民眾黨也有62.8%不喜歡鄭運鵬。

另外，值得注意的事情是，高達58.4%的桃園市民對於賴香伶本身的好感度無明確意見。而高達37.0%的桃園市民表示不喜歡鄭寶清，遠高於表示喜歡的24.2%。其中根據交叉分析民進黨支持者更高達61.7%表示不喜歡鄭寶清。

政黨好感度民進黨大於國民黨　年輕人口打破政黨盤勢

在對於兩大黨的好感度光譜方面，民調顯示，分別詢問市民對於民進黨與國民黨的好感度，其中34.5%的市民表示喜歡民進黨（10.4%非常喜歡、24.1%有點喜歡）、47.5%表示不喜歡（17.8%不太喜歡、29.7%非常不喜歡），另有17.9%無明確意見。

另外，23.9%市民表示喜歡國民黨（6.6%非常喜歡、17.3%有點喜歡）、57.1%表示不喜歡（30.9%不太喜歡、26.2%非常不喜歡），另有18.9%無明確意見。若將兩個政黨的喜好度轉換成分數再進行相減計算，則整體來說較為喜歡民進黨（36.6%）的比例稍高於較為喜歡國民黨的比例（31.6%）。換言之，這幾年桃園新移入的年輕人口，逐漸打破藍大於綠的政黨盤勢，兩大黨的喜好度呈現民進黨稍大於國民黨的情況。

根據交叉分析，表示不喜歡國民黨者，以「20至29歲」（61.1%）、「30至39歲」（68.4%）的比例較高。從教育程度來看，則以「大學」（62.6%）、「研究所」（64.6%）以上的比例較高。

黨內大咖帶票效應：綠營鄭文燦最強、藍營韓國瑜是母雞

民調結果顯示，對於鄭文燦的施政表現，69.0%民眾表示滿意（30.2%非常滿意、38.8%還算滿意）、25.2%表示不滿意（17.0%不太滿意、8.3%非常不滿意），另5.8%無明確意見。

根據交叉分析，則以第二選區楊梅、新屋、觀音、大園74.9%滿意度稍高於其他區域，而「30至39歲」（71.2%）、「40至49歲」（77.2%）滿意度均達7成以上。從政黨傾向來看，民進黨支持者高達96.7%表示滿意，國民黨支持者不滿意（56.6%）的比例較高。民眾黨支持者則有63.8%表示滿意。

此外，鄭文燦、高雄市前市長韓國瑜分別為桃園藍綠候選人拉抬聲勢的拉票王，民調顯示，詢問市民會因為誰幫鄭運鵬站台而投給鄭運鵬，21.8%的市民會因為鄭文燦站台而投給鄭運鵬，總統蔡英文8.6%、副總統賴清德5.2%；另對會因為誰幫張善政站台而投給張善政，13.4%的市民會因為韓國瑜幫張善政站台而投給張善政，國民黨主席朱立倫6.6%、桃園市議會議長邱奕勝3.8%。QuickseeK民調中心指出，僅管朱立倫曾任桃園市長，對於自家候選人的加持效果遠不及韓國瑜。

本次調查由QuickseeK民調中心出資且執行，調查期間於2022年11月01日至2022年11月04日，調查對象為戶籍於桃園市13個行政區年滿20歲之一般民眾，採用分層隨機抽樣方式，採用多重精準投放方式發送簡訊問卷連結，由受訪者回填問卷方式進行，並且排除重複填答者。此次調查共完成1277份有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負2.74個百分點。

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布桃園市長最新民調 7日上午10點才能上線。（圖／QuickseeK民調中心提供）

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
1.3億劑快篩用不完　「2類人」免費擴大發放
快訊／陳時中酸徐巧芯「蹭熱度不道德」　否認鹹豬手：是公開場合
公園鞦韆「啪一聲」斷了！　她PO一張照萬人搖頭：要賠償
徐巧芯爆陳時中摟人妻　蔣萬安：背後故事可能更駭人聽聞
高虹安要告周玉蔻、自由時報　曝李忠庭戶口名簿「2015年已離
快訊／1家4口走回民宿被撞！　媽媽慘死
快訊／張愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛
快訊／億光控告特力屋等3公司！　求償3億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李忠庭工作紀錄曝光　四叉貓抓到一點喊「高虹安慘了」

快訊／陳時中酸徐巧芯「蹭熱度不道德」　否認鹹豬手：是公開場合

再打抗中保台？曹興誠與陳時中合體　蔣萬安拋2問題求解釋

快訊／曹興誠大酸蔣萬安：父親赴陸吃吃喝喝　「這是什麼DNA？」

徐巧芯爆陳時中摟人妻　蔣萬安：背後故事可能更駭人聽聞

陳時中遭控拉手人妻！四叉貓曬「十指緊扣」朱立倫照　笑：鹹朱手

快訊／曹興誠：陳時中讓我老命能夠活下來　欠他一份感謝

高虹安要告周玉蔻、自由時報　曝李忠庭戶口名簿「2015年已離婚」

選前辭立委？蔣萬安：該做的事都會做　「照既定步調節奏」

故宮國寶10年前被「故意剪開」　林宜瑾再爆：當事人2年升官副處長

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

達人DIY逼真食物造型蠟燭　蠟油化超細顆粒神還原玉米

李忠庭工作紀錄曝光　四叉貓抓到一點喊「高虹安慘了」

快訊／陳時中酸徐巧芯「蹭熱度不道德」　否認鹹豬手：是公開場合

再打抗中保台？曹興誠與陳時中合體　蔣萬安拋2問題求解釋

快訊／曹興誠大酸蔣萬安：父親赴陸吃吃喝喝　「這是什麼DNA？」

徐巧芯爆陳時中摟人妻　蔣萬安：背後故事可能更駭人聽聞

陳時中遭控拉手人妻！四叉貓曬「十指緊扣」朱立倫照　笑：鹹朱手

快訊／曹興誠：陳時中讓我老命能夠活下來　欠他一份感謝

高虹安要告周玉蔻、自由時報　曝李忠庭戶口名簿「2015年已離婚」

選前辭立委？蔣萬安：該做的事都會做　「照既定步調節奏」

故宮國寶10年前被「故意剪開」　林宜瑾再爆：當事人2年升官副處長

有整球香草冰！罪惡「太妃糖鬆餅」開吃　還加了雙醬、2種鮮奶油

「曾馨瑩1111慈善計劃」邁入第七年　攜手早產兒基金會助弱勢家庭

1.3億劑快篩用不完！免費擴大發放「2類人」　薛瑞元：最快本月上路

邀學妹視訊裸聊　學長答應不外流下秒截圖！結局曝光

2成遊覽車司機、導遊「改跑外送」　觀光3缺！交長：年底前找回來

美髮1萬多嫌貴！扯媽做一半竟丟下3歲女兒跑了　還耍法官下場慘爆

1年百人受害！台版柬埔寨「遍布北中南」　面試「要這2物」拉警報

李忠庭工作紀錄曝光　四叉貓抓到一點喊「高虹安慘了」

快訊／陳時中酸徐巧芯「蹭熱度不道德」　否認鹹豬手：是公開場合

ITF旅展最後優惠！沖繩、首爾機票5999元起　機加酒自由行7800元起

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

政治熱門新聞

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

時中牽手人妻？紙風車執行長嗆巧芯

批陳時中摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車

徐巧芯控「十指緊扣」　常罵陳時中的他看不下去：要有憑有據

王必勝狗仔偷拍　徐巧芯：有人被拍到小三

緊咬陳時中摟女　徐巧芯：歡迎提告

快訊／高虹安秀李忠庭工作紀錄駁「人頭助理」　本人長相曝光

時中摟人妻　蔣陣營：誰給壓力不登

LIVE／助理男友爭議遭對手緊咬　高虹安偕李男律師0930親上火線

韓國瑜酸「要被打好嚇人」　朱學恒35字回嗆

遭爆摟女　陳時中競總：奧步救選情

陳其邁「深夜突襲」千字文

陳被爆摟人妻　蔣：背後恐駭人聽聞

更多熱門

相關新聞

快訊／高虹安秀李忠庭工作紀錄駁「人頭助理」　本人長相跟著曝光

快訊／高虹安秀李忠庭工作紀錄駁「人頭助理」　本人長相跟著曝光

針對聘用男友李忠庭擔任國會公費助理被對手質疑詐領助理費、沒投保勞健保等爭議，民眾黨新竹市長候選人高虹安今（7日）秀出李男工作證明，也首度公開李男照片；高強調，李男工作內容絕對對得起他的薪水，絕非人頭助理，她已準備12位證人，會呈交給檢調查核。

蔡壁如與雲林縣議員候選人林靖冠掃街

蔡壁如與雲林縣議員候選人林靖冠掃街

陳時中被爆又摟又牽人妻　游淑慧怒問：這是正常社交禮儀？

陳時中被爆又摟又牽人妻　游淑慧怒問：這是正常社交禮儀？

徐巧芯曝陳時中牽手照　他揭目的：警告意味甚濃

徐巧芯曝陳時中牽手照　他揭目的：警告意味甚濃

獨／陳其邁深夜千字露真情　4hrs後路口拜票

獨／陳其邁深夜千字露真情　4hrs後路口拜票

關鍵字：

張善政鄭運鵬2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

獨／Garena結束12年營運…

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

黃牛炒到13.8萬　2原因Jolin粉灌爆

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

IKEA桌紙糊的！女苦主抱怨遭打臉

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

女星怒女兒跟許老三交友　小S回應

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面