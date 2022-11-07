最新民調：桃市選戰兩強爭霸　張善政38.7%、鄭運鵬38.2%

▲鄭運鵬與張善政民調差距僅0.5個百分點，選情膠著 。（合成照／鄭運鵬、張善政競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉倒數19天，QuickseeK民調中心7日釋出桃園市長最新民調，結果顯示，國民黨候選人張善政支持度38.7%微幅領先，民進黨候選人鄭運鵬38.2%，藍綠的差距僅0.5個百分點，在抽樣誤差範圍內，民眾黨候選人賴香伶8.2%、無黨籍候選人鄭寶清5.9%。此外，在桃園市長當選看好度方面，張善政以42.5%領先鄭運鵬36.3%。

QuickseeK民調中心分析，選戰進入最後倒數關鍵，桃園市長選戰陷入兩強爭霸，其他候選人相對來說遭到弱化，張善政與鄭運鵬的支持度僅差距0.5個百分點，但整體看好度張善政顯然較鄭運鵬占優勢，再加上桃園市民仍高度滿意桃園市長鄭文燦施政的情況下，使得此次選舉變得更加詭譎。

QuickseeK民調中心表示，鄭運鵬如何穩住支持者的心，如何將鄭文燦的滿意度化成投給鄭運鵬的支持動力，一直主張佛系戰法的張善政如何將支持者化為實際選票催出投票率，藍綠雙方的黨內大咖如何在這個區域拉抬候選人的聲勢，都成為這場選戰的致勝關鍵，不到最後都無法輕言勝負。

根據這份民調結果，4位候選人的支持度，以張善政38.7%的支持度，微幅領先鄭運鵬38.2%，雙方支持度差距僅0.5個百分點，而賴香伶與鄭寶清支持度分別為8.2%以及5.9%；另在好感度方面，以張善政的好感度最高，42.1%表示喜歡，35.2%表示不喜歡，而賴香伶的好感度為最低，僅21.7%表示喜歡，19.9%表示不喜歡。

從交叉分析來看，鄭運鵬在自己的立委選區第一選區蘆竹、龜山支持度（42.0%）較高，張善政則在第二選區楊梅、新屋、觀音、大園支持度（40.0%）較高，其中兩人之間的支持度呈現年齡層的分野，「20至49歲」支持鄭運鵬的比例較高，「50歲以上」支持張善政的比例較高。若以政黨傾向來看，民進黨支持者有92.9%支持鄭運鵬，國民黨支持者97.3%支持張善政。另外，台灣民眾黨的支持者有42.0%支持張善政、35.6%支持賴香伶。時代力量支持者38.8%支持鄭運鵬，26.4%支持張善政。

進一步探討不同候選人支持者的投票意願，民調發現，鄭運鵬與張善政的支持者表示一定會去投票的比例明顯高於賴香伶與鄭寶清的支持者，其中鄭運鵬支持者表示「一定會」去投票的比例為最高，達到76.3%，而鄭寶清支持者表示「一定會」去投票的比例為最低，僅48.6%。

在桃園市長當選看好度方面，張善政以42.5%領先鄭運鵬36.3%，且從交叉分析來看，年齡越高者看好張善政當選的比例越高。在政黨傾向部分，民進黨支持者86.7%表示看好鄭運鵬當選，國民黨支持者則有93.0%看好張善政當選，台灣民眾黨53.8%看好張善政當選。

民調也詢問，假設賴香伶、鄭寶清當選機會不大要支持誰？張善政以43.7%的支持度微幅領先鄭運鵬42.6%，賴香伶的支持者有26.6%轉為支持張善政、24.7%轉為支持鄭運鵬，另外48.7%無法選出；鄭寶清的支持者則38.8%轉為支持張善政，26.6%支持鄭運鵬。值得注意的是，在4人支持度無明確意見者，在兩人對決情況下，28.6%支持鄭運鵬、25.7%支持張善政。

最新民調：張善政好感度最高 賴香伶好感度最低

而在好感度方面，根據交叉分析，張善政在桃園區（44.5%）的好感度稍高於其他選區，另外年紀越高者對於張善政的好感度也相對較高，但其中在30至39歲（42.0%）的民眾對於張善政感到不喜歡的比例也稍高於其他年齡層。從政黨傾向來看，高達94.9%的國民黨支持者表示喜歡張善政，民進黨的支持者則有79.1%表示不喜歡張善政。而台灣民眾黨的選民則有50.0%表示喜歡張善政，31.7%表示不喜歡張善政。

民調結果顯示，桃園市民對於鄭運鵬的好感度呈現正反兩極拉扯，其中38.4%的市民表示喜歡，39.0%表示不喜歡。從交叉分析來看，其中以第五選區平鎮及龍潭（41.2%）對於鄭運鵬的好感度稍高於其他區，60歲以上（51.8%）表示不喜歡鄭運鵬的比例稍高於其他年齡層。從政黨傾向來看，民進黨支持者有88.4%表示喜歡鄭運鵬，國民黨支持者80.0%表示不喜歡鄭運鵬，台灣民眾黨也有62.8%不喜歡鄭運鵬。

另外，值得注意的事情是，高達58.4%的桃園市民對於賴香伶本身的好感度無明確意見。而高達37.0%的桃園市民表示不喜歡鄭寶清，遠高於表示喜歡的24.2%。其中根據交叉分析民進黨支持者更高達61.7%表示不喜歡鄭寶清。

政黨好感度民進黨大於國民黨 年輕人口打破政黨盤勢

在對於兩大黨的好感度光譜方面，民調顯示，分別詢問市民對於民進黨與國民黨的好感度，其中34.5%的市民表示喜歡民進黨（10.4%非常喜歡、24.1%有點喜歡）、47.5%表示不喜歡（17.8%不太喜歡、29.7%非常不喜歡），另有17.9%無明確意見。

另外，23.9%市民表示喜歡國民黨（6.6%非常喜歡、17.3%有點喜歡）、57.1%表示不喜歡（30.9%不太喜歡、26.2%非常不喜歡），另有18.9%無明確意見。若將兩個政黨的喜好度轉換成分數再進行相減計算，則整體來說較為喜歡民進黨（36.6%）的比例稍高於較為喜歡國民黨的比例（31.6%）。換言之，這幾年桃園新移入的年輕人口，逐漸打破藍大於綠的政黨盤勢，兩大黨的喜好度呈現民進黨稍大於國民黨的情況。

根據交叉分析，表示不喜歡國民黨者，以「20至29歲」（61.1%）、「30至39歲」（68.4%）的比例較高。從教育程度來看，則以「大學」（62.6%）、「研究所」（64.6%）以上的比例較高。

黨內大咖帶票效應：綠營鄭文燦最強、藍營韓國瑜是母雞

民調結果顯示，對於鄭文燦的施政表現，69.0%民眾表示滿意（30.2%非常滿意、38.8%還算滿意）、25.2%表示不滿意（17.0%不太滿意、8.3%非常不滿意），另5.8%無明確意見。

根據交叉分析，則以第二選區楊梅、新屋、觀音、大園74.9%滿意度稍高於其他區域，而「30至39歲」（71.2%）、「40至49歲」（77.2%）滿意度均達7成以上。從政黨傾向來看，民進黨支持者高達96.7%表示滿意，國民黨支持者不滿意（56.6%）的比例較高。民眾黨支持者則有63.8%表示滿意。

此外，鄭文燦、高雄市前市長韓國瑜分別為桃園藍綠候選人拉抬聲勢的拉票王，民調顯示，詢問市民會因為誰幫鄭運鵬站台而投給鄭運鵬，21.8%的市民會因為鄭文燦站台而投給鄭運鵬，總統蔡英文8.6%、副總統賴清德5.2%；另對會因為誰幫張善政站台而投給張善政，13.4%的市民會因為韓國瑜幫張善政站台而投給張善政，國民黨主席朱立倫6.6%、桃園市議會議長邱奕勝3.8%。QuickseeK民調中心指出，僅管朱立倫曾任桃園市長，對於自家候選人的加持效果遠不及韓國瑜。

本次調查由QuickseeK民調中心出資且執行，調查期間於2022年11月01日至2022年11月04日，調查對象為戶籍於桃園市13個行政區年滿20歲之一般民眾，採用分層隨機抽樣方式，採用多重精準投放方式發送簡訊問卷連結，由受訪者回填問卷方式進行，並且排除重複填答者。此次調查共完成1277份有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負2.74個百分點。