心理學碩士自種大麻辯研究靜心　法官打臉「不吸要怎麼研究」判刑

▲一位有心理學碩士學歷的身心靈老師自種大麻被判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

一位有心理學碩士學位的葉姓男子，從事身心靈開發工作超過10年，因想研究迷幻植物對意識的影響，網購10顆大麻種子在家私種，結果才剛發芽3顆就被警方查獲，依栽種大麻、持有第二級毒品等罪起訴，葉男針對栽種大麻罪上訴，最高法院發回更一審，法官認為葉男既然說要研究大麻對意識的影響，不可能用「觀賞」植栽就能研究，判他因供自己施用，意圖供製造毒品之用，而栽種大麻，處1年2月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，葉姓男子在2016年用價值1900元的比特幣，從英國網站購買大麻種子10顆空運來台，並上網學習栽種大麻的技術，種了10盆大麻，結果才種14天就被警方查獲，依犯共同私運管制物品罪、栽種大麻、持有第二級毒品、共同運輸第二級毒品罪起訴。

在栽種大麻的部分，一審處3年徒刑，葉男不斷上訴，否認意圖製造毒品，稱他研究心理學，也有在開設工作坊，因知道某些特定迷幻植物可以靜心，對意識有所影響，他為了研究才開始種植大麻。

葉男的大學同學則證稱，葉男為心理學碩士，畢業服兵役後，曾至義大利唸書，之後曾擔任船員、藝廊工作人員，之後這10幾年都在從事身心靈潛力發展領域工作，就他所知葉男沒有施用大麻的習慣。且國外對於大麻的效果與意識行態的改變研究非常多，這一直都是心理學很熱門的話題，他覺得台灣在這方面也要多研究。

最高法院發回更審，法官認為，葉男或許有他的研究動機，但並沒有用合法管道取得大麻，既然葉男想了解大麻對意識改變的影響，顯然不能靠「觀賞」大麻植栽來研究，而必須等長成後製成大麻成品施用，明顯意圖供製造毒品之用而栽種大麻，判他因供自己施用，意圖供製造毒品之用，而栽種大麻，處有1年2月徒刑，全案還可上訴。