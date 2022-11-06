子弟兵楊植斗再掛急診住院　羅智強：接下來我會當他的「分身」

▲國民黨台北市議員候選人楊植斗。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨市議員候選人楊植斗日前拜票時，不慎從行動式演講台後仰摔倒，頭部著地；近日，他終於出院，但如今卻又再度掛急診。對此，國民黨前台北市議員羅智強表示，楊植斗一直有輕微腦震盪的後遺症，為了讓楊植斗休養，不要擔心選情，從明天開始，他會當他的「分身」幫他展開競選活動。

羅智強說，自己半夜得到楊植斗又住院的消息，擔心到胃痛，今天清早，要求他休息7天，暫停選舉活動，但他卻說不能休息太久，因為這次選舉有輸不得的壓力，「我不能對不起強哥的提攜」。

羅智強表示，上個禮拜楊植斗從講台上摔下，傷了後腦，他住院二天後，就急著出院恢復街頭演講，要他多休息幾天，他就是不肯，一直說，現在是選舉最後衝刺，他不能停下來，這次選舉，他絕對不能輸，他不能辜負他栽培的苦心，但他一直有輕微腦震盪的後遺症，會暈會吐，要靠吃藥控制，而由於脖子也受傷，戴了護套，行動不便，只能一直鞠躬向行人致意，頻頻鞠躬，不但腰受了傷，大動作搖動身體也連帶的讓腦震盪的後遺症加重，但他怕被擔心，這些情況都沒說，每當被問起身體狀況，他都輕描淡寫的說他沒事，他還好。

羅智強表示，前二天楊植斗還跑去追垃圾車，之後暈和吐的症狀變嚴重了，昨天撐不住，深夜去掛急診辦理住院，自己之所以重用楊植斗，就是因為他不但聰明、有能力，而且很有責任感，這種拚命三郎的個性卻是他今天讓人擔心的地方，但選舉是一時的，身體是永遠的，從明天開始，自己會當楊植斗的「分身」，在他休息的這一段時間，代替他街頭演講、跑行程。