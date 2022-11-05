白車上高速公路失控狂飆！車速126公里飆2小時…兇手竟是一杯奶茶

▲謝姓男子開車上高速公路，結果車輛失控狂飆2小時。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

浙江紹興日前發生恐怖的失速事件，一名謝姓男子駕駛車輛在路上狂飆，以126公里的時速行駛了2個小時，驚動了當地交通警察，而發生這起事件的罪魁禍首，竟然是一杯奶茶。

綜合陸媒報導，謝姓男子10月30日駕車上路，開啟定速巡航的功能，沒想到過程中功能故障、無法關閉，他也無法將車輛剎停、熄火，就只能一路以時速126公里的高速狂飆，嚇得他趕緊求助。

紹興、台州的公路交警獲報，立即清出一條「生命通道」，排除兩車並排的情況，同時關閉高速公路收費口、停車區及服務區，減少車流匯入主線，並派出2輛警車開道、警戒，防止謝男發生意外。

▼後來經過檢查，維修人員發現，主導定速巡航的零件遭到汙染。（圖／翻攝微信／美麗浙江）



後來謝男打電話給車行，終於在維修人員的指示下，成功排除故障，將車子停了下來。出於安全考量，車輛被送進廠內維修，經過檢查後發現，方向盤下方主導定速巡航的電子零件，遭到不明白色污漬汙染，而這塊污漬正是導致功能失靈的主要原因。

▼男子喝奶茶打翻，灑在方向盤上，結果汙染、腐蝕了主導定速巡航的零件。（圖／翻攝微信／美麗浙江）



維修人員表示，所謂的定速巡航，是巡航控制零件讀取車速傳感器發來的訊號、車主設定的車速，從而發出指令，透過伺服器的控制，來調節氣門的開合，讓車輛能夠保持設定的速度。

事後車主回憶，出事前他曾購買一杯奶茶，當時不小心在駕駛座打翻，導致奶茶噴濺到方向盤上，原先只是將方向盤表面擦拭乾淨，沒想到奶茶一直滲入，甚至污染、腐蝕了定速巡航的電子零件，進而導致事件發生。

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