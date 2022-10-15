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吉普車滿州溪載客亂飆國慶鳥難棲息？ 警開3告發單制止

▲保七總隊對飆車業者開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲保七總隊對違規飆車業者開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

有民眾在社群媒體流傳影片，指稱本日有違規吉普車在墾丁國家公園轄區內的滿州溪流載客飆車，衝越溪水及河床，嚇得灰面鵟鷹難以棲息。違規業者無視賞鳥人士的勸說，執意陸續在溪流呼嘯還刻意叫囂甚至開車逼近偽裝帳棚，愛鳥人士指責該行為嚴重騷擾野生動物。

▲保七總隊對飆車業者開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲保七總隊對飆車業者開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

保七總隊第八大隊接獲墾丁國家公園管理處獲報，今(15)日隨即指派線上警網，並會同墾管處人員及志工至網傳影片之現地溪流河床查訪，並向愛鳥、賞鳥人士探訪詢問，取得相關事證後隨即進行地區查察，分別於永靖村及港口吊橋停車場發現3部違規車輛，並尋線通知蔡姓等3位行為人到場說明，3位行為人均承認違規事實，隨即依國家公園法第13條第1項7款予以開單告發，計3車3人。

每年9、10月是保育類猛禽赤腹鷹及灰面鵟鷹過境台灣高峰期，在里德地區及港口吊橋附近聚集有許多愛鳥、賞鳥人士在拍照。今年度墾管處已經取締8輛違規車輛，依國家公園法第一次裁罰1500元，第二次以上裁罰3000元。若有造成野生動物危害，將依野生動物保育法移送法辦。

這期期間，保七總隊第八大隊將偕同墾丁國家公園管理處及保育志工，加強該區域巡守，並加強取締不法違規行為。民眾如有發現違規情事應避免與對方發生衝突，完整蒐證錄影向墾管處及保七總隊第八大隊通報處理。同時也呼籲遊客為保護墾丁國家公園河川生態環境，共同出一份力，不要參加會破壞河川生態的違規旅遊行程。

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