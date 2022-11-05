政府幫高端趕作業？莊人祥坦言：「9成保護力分析」疾管署做的

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署專家會議決議高端疫苗具保護效益，數據顯示預防重症、死亡保護力超過9成。但遭醫師蘇一峰質疑，相關資料需要使用國人身份證資料串接，如果直接提供高端，是否國人資料被高端看光？但如果是政府幫做，豈不是幫高端趕作業？指揮中心發言人莊人祥今（5）日受訪坦言，真實世界資料數據評估是疾管署自行分析，專家會議當日疾管署有進行報告，但也強調，該分析但並非特別為高端進行，而是因應公共衛生需求，要瞭解整體效益。

食藥署3日晚間宣布高端疫苗保護效益專家會議以14:0表決通過，一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。莊人祥4日於疫情記者會進一步公布4廠牌疫苗真實世界疫苗保護力，若以不分年齡層族群來看，高端對中重症與死亡的保護效力與莫德納、BNT疫苗相近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接種三劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%，但低於BNT疫苗95.8%；在死亡率效力分析上，接種高端疫苗對於死亡的保護力也有90.3%，略高於莫德納90%，但低於BNT疫苗的95.6%。

▲▼指揮中心11/4公布「年齡別疫苗組合」中重症人數、疫苗保護中重症效力分析。（圖／指揮中心提供）

然而相關數據卻遭質疑，北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰指出，醫療資料或者政府相關資料都以身分證建檔，而不同檔案間串檔最常也是用身分證。舉例來說，可能需要的有疫苗施打檔案、發生感染通報檔案、醫療就醫檔案，三個都不一樣，最後能合在一起方法就是用身分證字號，這裡的問題是「高端資料分析到底是誰做的？」

蘇一峰表示，如果高端公司拿回內部分析，代表全國民眾資料被高端使用，將是很重大的倫理問題；但如果保護力報告非高端完成，那就那表政府幫高端趕作業，這樣的研究應該都需要通過人體研究倫理審查委員會（IRB），高端卻神通廣大因為政府要做，就不用IRB？

莊人祥受訪表示，真實世界數據分析是疾病管制署因應公共衛生，為了瞭解疫苗接種效益自行分析，並沒有給過高端任何資料。至於高端補件，主要是食藥署專家希望高端提供真實世界資料，尤其是著重於長者、重症跟死亡，所以他們有找了一些醫院的資料去分析相關證據。

▲指揮中心11/4公布，高端EUA核准歷程及保護效益審查說明。（圖／指揮中心提供）

莊人祥解釋，疾管署並不是因為高端特別進行分析，國內所有接種三劑疫苗效益，高端疫苗的保護效益只是其中一部分，為附帶產品，相關分析是在10月底前完成。食藥署3日審查高端疫苗效益報告會議也因為需要相關數據，疾管署有去進行報告。

莊人祥進一步提到，高端公司原本也有向疾管署申請資料，但評估不適合，就沒有將資料給高端。昨日疾管署長周志浩也有說明，因應公共衛生需求、不需要申請人體試驗倫理委員會（IRB），同仁在遵守法令規定下去進行資料分析。

莊人祥強調，全世界包含英國、美國政府都都有作類似分析，英國因為公醫制度，所有都是英國政府進行資料分析，美國則是整合很多醫院電子病例才能分析，台灣也是由政府去分析，瞭解疫苗接種效益問題，而且不只三劑接種同款疫苗效益，後續也會分析不同組合效益，並進一步公布給外界參考。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！