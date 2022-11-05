軍官偷吃6年！每月8千封口　「犀利小三」嗆爆正宮：他都不碰妳

▲小三對正宮示威，還竟威脅人夫，要摧毀他的仕途。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／基隆報導

基隆阿正（化名）為高階軍官，平時在高雄服役，妻子與小孩則住在基隆，他在高雄偷吃一名許姓護理師，不倫戀關係長達6年，每個月還給許女8千。不料人妻突然接到小三來電示威，還遭嗆「妳老公為我6年多不碰妳」，於是怒向許女提告。基隆地院近日審結，判許女要陪30萬。

判決書指出，許女趁阿正一家3口春節出遊時，打電話給人妻示威，表示自己與阿正外遇6年，兩人還一起在高雄生活。人妻聽完不敢相信，轉過頭向阿正求證。阿正坦承與許女發展長達6年的婚外情，且為安撫許女，每月還會匯8千零用錢給她，此事發生後，阿正為贖罪，親筆寫悔過書給老婆的母親。

不料，許女卻不願就此放手，繼續傳訊息向人妻示威「留得住人妳留得住心嗎，阿正可以為我6年多不碰妳」、「是他親口說他對妳沒慾望與衝動，不是因為我出現才如此，妳自己應該自我檢討吧」。

許女還威脅阿正，要將2人的婚外情給軍中上級知道，摧毀阿正的仕途，「真的都不在乎嗎，那我就請你爸媽轉達你，明早我會打去軍中申訴單位舉發你」、「你封鎖我也好，不回應也好，明天早上一切都會歸零，包括你的工作，才能讓你老死都會再與我往來」、「只要我一醒過來，我腦袋想的都是要怎樣毀掉你們」、「這禮拜國防部就會收到我的信了，你直接跟你的長官解釋吧」。

法官認為，許女與阿正間已逾越異性朋友間界限，足以動搖人妻與阿正的婚姻關係，侵害配偶權情節重大，因此判許女要陪30萬，可上訴。