夫是酒店VVVIP包全場！小三PO美腿橫跨辣照嗆聲　元配妻崩潰提告

▲妻子指控丈夫玩遍台中各酒店，是各八大場所的VVVIP。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一人妻指控丈夫對她冷暴力，還長期流連台中各大酒店、女子伴遊會館及夜總會，是各大聲色場所的「VVVIP」，還有不知名女人私訊她，傳自己和其丈夫出遊、摟抱，甚至穿內褲將大腿橫跨她丈夫腿上的親密照，向她公然挑釁，讓她看了心寒不已，提告向丈夫求償25萬。台中地院審理，認為丈夫侵害配偶權，應賠償18萬元，全案還可上訴。

人妻控訴，她和丈夫阿隆（化名）至今已結婚11年，阿隆從2年前就經常深夜不回家，對她態度也冷淡，但她一直認為阿隆是因為工作壓力，才會對她「冷暴力」，後來竟發現阿隆長期流連在台中各大酒店、女子伴遊會館及夜總會等八大娛樂場所，是各大聲色場所的VVVIP。她一想到自己婚後放棄事業，當家庭主婦奉獻全部生活給家庭，丈夫卻終日縱情歡場、尋花問柳，甚至在今年還曾大手筆將歡場女子「包全場、帶出場」，就讓她感到痛苦不已。

人妻表示，後來竟還有不知名的女人以帳號小愛（化名），不斷用IG、臉書等社群軟體傳訊息給她，表示她老公已有「除了妻子以外的情人」，小愛還在社群上張貼親密照，包含阿隆和她出遊牽手、摟抱，以及小愛僅穿著內褲，將裸露大腿放在坐著的阿隆腿上，並留言「看來妳還是管不住妳老公」挑釁她，此外，還有多張阿隆和小愛共處一室、幫她按摩腳掌的親暱照。

人妻認為，小愛行為顯然在向她「宣示主權」，表達像古代「外妾扶正」的封建思想，她每每收到這些照片和訊息，都非常心寒，想到阿隆載著女子到旅館休息、過夜，便感到噁心、反胃，丈夫也始終不願意改變行為，極不尊重作為妻子的她，她只好提告向他求償25萬元。

全案審理時，阿隆認為妻子說他上歡場，卻沒提出證據，而且妻子是因為娘家因素才有身心疾病，他為了家庭生活，努力經營事業與招攬業務，難免需要應酬進出酒店，並不是甚麼八大場所的VVVIP，反而是妻子不願出去工作，也不願適時回應他的生理需求，才在應酬時和小愛出遊談心，但也沒有做出踰矩的行為。

法官認為，妻子雖無阿隆流連各大聲色場所的證據，但檢驗阿隆和小愛的合照，有阿隆睡在她大腿上、幫她腳底按摩、兩人搭肩互相依偎牽手等照片，曖昧行徑已逾越一般朋友來往的界線，考量妻子為家庭主婦，阿隆為業務經理，月收入8萬，須扶養父母，判他侵害配偶權應賠18萬元，全案還可上訴。