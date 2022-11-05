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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳時中諷蔣萬安身世　砲打柯文哲：市民變「往上爬的工具」

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數21天，民進黨候選人陳時中5日在電視辯論會自稱「政策控」，痛批對手蔣萬安不斷重提防疫「裝睡的人叫不醒」，並向兩位對手遞出邀約，希望一起去看「流麻溝十五號」這部電影；同時將矛頭指向台北市長柯文哲，「如果你厭倦了政治鬥爭，如果你厭倦了無心市政的市長，如果你厭倦了台北市民永遠只是市長往上爬的工具，請你給陳時中一個機會」。

陳時中今天下午出席首場電視辯論會，對於提前發言的國民黨台北市長候選人蔣萬安在申論階段砲轟防疫，陳時中直言，「這些問題不是都問過了嗎？你又來了，一直在問這些問題，裝睡的人叫不醒」，他聽得真的是感慨很多，同樣的問題問過了，一個問題問3次就是有點多餘。

陳時中表示，30年前自己是一位熱心公共事務、關心台灣民主的牙醫師，沒有想過自己會踏上政治這條路，30年過去了，台灣社會還在必須討論蔣家後代的問題，實在讓人困惑，前幾天他去看了記錄白色恐怖的台灣電影「流麻溝十五號」，心情非常激動也無法平復，對於死刑犯被槍決前的笑容無法忘懷，「當犧牲來臨時，用笑容面對它，這是台灣歷史上最令人動容的反抗。」

陳時中直言，他不會苛責蔣萬安必須為過去的行為負責，不過，蔣萬安去參加救國團的遊行，更有責任帶領台灣社會彌平傷痕。陳說，他邀請蔣萬安、無黨籍台北市長候選人黃珊珊找一天一起去看這部電影，共同面對這段歷史，相信這個畫面會讓市民感動，也是社會邁向和解的一大步。

「從政不該是為了打敗誰，也不該是為了討厭誰，而是為了這片深愛的土地做一點事情」，陳時中說，8年前他為台北市長柯文哲成立後援會，並站台拉票，跟很多市民一樣相信柯文哲，相信改變成真，然而，柯說要推倒藍綠的高牆，卻築起另一道牆，台北市民成為柯文哲向上爬的工具，即使在疫情期間依然故我，全世界沒有一個國家在疫情期間每天砲打中央，只有柯文哲。

最後，陳時中強調，只有中央地方同心協力，問題才能夠被解決，他要針對前一陣子防疫旅館的爭議，向黃珊珊說：我不會再用「剽竊」這兩個字來形容防疫旅館這件事情，雖然彼此仍有認知差異，不過中央地方是一體的，不應該去爭論這是誰的功勞。

對於政策主張，陳時中說，參選至今他已經提出170多項的政策，包括改善內湖交通、都市更新、社會住宅、坐月子補助3600元、路鋪好一點、打造全台第一座寵物活水公園、成立台北國際事務局等，強調「我就是一個『政策控』，這些政策是我對市民的承諾，也是一份契約」。

最後，陳時中向台北市民喊話說，「如果你2014年投票給柯文哲，現在失望透頂。11月26日，請你把票投給我，因為我跟你有一樣的心情」，他指出，「如果你厭倦了政治鬥爭，如果你厭倦了無心市政的市長，如果你厭倦了台北市民永遠只是市長往上爬的工具，請你給陳時中一個機會」。

陳時中也將矛頭指向大巨蛋說，「如果你覺得大巨蛋在停工期間自己成長很奇怪，如果你厭倦了說一套做一套，如果你對市長施政滿意度永遠在末段班感到氣憤，請你給陳時中一個機會。」

▲台北市長選舉辯論會，陳時中抵達會場 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中今天下午身著深藍色西裝參與辯論會。（圖／記者李毓康攝）

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