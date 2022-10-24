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澎湖馬拉松補給站「食材超邪惡」！整盤龍蝦吃到爽　參賽者嗨了

▲▼澎湖馬拉松補給站超邪惡。（圖／翻攝臉書／菊島澎湖跨海馬拉松）

▲澎湖馬拉松補給站超邪惡，整盤龍蝦吃到爽。（圖／翻攝臉書／菊島澎湖跨海馬拉松）

記者柯振中／綜合報導

澎湖菊島跨海馬拉松11月6日即將開賽，為了讓參賽者能保持良好的體力，主辦方設置了7處補給站，共有數十道美食提供享用，還有龍蝦、花枝丸、小管等海鮮能品嘗，幫參賽者補足滿滿的元氣。

「菊島澎湖跨海馬拉松」表示，主辦方為了讓參賽者能夠體驗澎湖的海味，此次賽事主打「龍蝦」美食，設立了7處補給站，總共有超過60道菜色，讓人邊跑邊吃。

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▲▼澎湖馬拉松補給站超邪惡。（圖／翻攝臉書／菊島澎湖跨海馬拉松）

▲浮誇的好料讓不少參賽者嗨翻，摩拳擦掌等著開吃。（圖／翻攝臉書／菊島澎湖跨海馬拉松）

此外，澎管處還說，這次的馬拉松獎金高達9萬元，還會額外準備40隻龍蝦，做為優勝者、參賽選手的獎品。

「菊島澎湖跨海馬拉松」在臉書上表示，沿路還會設置創意啦啦隊，加油聲讓跑者力量源源不絕，儘管路途遙遠，也不會感到孤單、無趣，邀請各路好手來享受慢跑的極致。

▼除了龍蝦以外，馬拉松補給站還有花枝丸等食物能夠品嘗。（圖／翻攝臉書／菊島澎湖跨海馬拉松）

▲▼澎湖馬拉松補給站超邪惡。（圖／翻攝臉書／菊島澎湖跨海馬拉松）

而浮誇的菜色曝光後，也有不少網友留言驚喊，「我報了，有龍蝦我就給過」、「相揪來去跑步吃海鮮」、「我只想吃不想跑」、「太誇張了，馬拉松也有這樣的好料哈哈」、「這也太威了吧，吃上這一個應該是跑不動了」、「跑得快吃龍蝦肉，跑得慢吃龍蝦殼。」

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