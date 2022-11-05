好友炸喜訊！他包6600元「沒參加婚禮」　結局驚哭：被封鎖了

▲沒參加好友婚禮，事後竟然被封鎖。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「明明在婚禮前都好好的啊！」有網友日前在PTT的WomenTalk板上表示，他有個從國小就相識的同性朋友，交情算是不錯，上個月他收到對方的紅色炸彈，可工作真的太忙便沒出席，不過有托人把紅包帶到。沒想到，婚禮過完沒多久，他卻發現自己被封鎖，忍不住難過直呼，「沒去婚禮真的這麼十惡不赦喔？」

這位網友發起閒聊「沒去婚禮真的會被封鎖欸」，說他跟好友從國小就認識，一直都有在聯絡，大概1、2個月就會一起吃個飯，三不五時還約出去玩。就在上個月，他收到好友喜訊，但因為兩人一南一北，加上工作忙翻，真的沒空參加，結局卻讓他驚呆，「雖然沒去，但好歹紅包也有托人帶到，結果婚禮過完沒多久，想約吃飯就發現被封鎖了。」

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這使原PO相當不解、難過，「明明在婚禮前都好好的啊！沒去婚禮真的這麼十惡不赦喔QQ？」之後也在文中補充，雖然和友人從小認識到大，但真的不是故意缺席，「工作剛找到不久，最菜的在超忙的時候要請假，我開不了口。」

此外，對方用LINE丟紅色炸彈過來時，他就有解釋過工作的事情，已告知很大機率無法出席婚禮，但保證紅包會到，也恭喜過好友。最後他透露，紅包金額是6600元，而且他是托一位富二代朋友帶過去，不太可能是誤以為沒包紅包被封鎖。

▲原PO人雖然沒到，但也請人帶了一個大紅包給好友。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文一出，許多人都傻眼，開砲原PO所謂的「朋友」，「這樣就封鎖的也是價值觀不合吧？當花錢看清」、「6600被封鎖……這種人收錢還封鎖你？好扯」、「根本沒把你當朋友吧= =？一個月前才被炸，有些工作根本不好請假啊」、「假如說真的像原PO你說的這樣，沒有其他誤會，這種朋友真的可以不用交，拿錢之後還情勒真可笑。」

還有網友直呼，「我二十幾年一位好友婚禮，我沒去參加也沒包紅包，但現在還是好得要命，不是一定要為了對方硬幹了什麼才叫真正的好友吧」、「如果我好朋友沒辦法來，我相信他一定是有苦衷的，我會安慰他沒關係、下次我們再自己聚。但你這種情況我一定想辦法堵到他，叫他還錢。」

不過，也有人表示，「大學好朋友之前包6000沒來婚禮，內心是真的非常在意，沒包有來也是開心的，禮金不是重點」、「我沒去好友婚禮也沒包紅包，她還給我喜餅，事後問好友，真的她很介意這件事」、「看了補充，是不是有什麼誤會啊」、「只有我覺得真的好朋友，就是自己辦婚禮，對方不來也不會揣測過頭生氣封鎖嗎……既然這麼熟對方的個性不是早就知道了？」