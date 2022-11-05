「台版柬埔寨詐騙」還有1據點未被抄！　被害者遺體棄屍地點曝光

記者陳以昇、黃宥寧、葉國吏／台北、綜合報導

「台版柬埔寨詐騙」幕後主嫌落網，不過疑似還有1處據點還沒被發現。另查出在中壢有3名被害者死亡並遭棄屍，目前還有一具遺體沒被找到，警方也在日月潭風景區內持續搜索。

▲台版柬埔寨詐騙首腦、陳姓男子落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市政府警察局刑事警察大隊日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，隨後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯。警方進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡，其中2人屍體遭遺棄在桃園龜山山區，另1人屍體尚未尋獲。警方已經派員到南投日月潭風景區內搜索38歲黃男的遺體。





▲警方到中壢破門逮8嫌，並查獲手銬、泡麵等證物，驚覺被害人慘遭虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北刑大組成專案小組持續循線追查共犯，昨天晚間11時在桃園市龜山區文化二路查獲35歲陳姓犯嫌到案。不過根據《聯合報》報導，由於目前被救出的被害人帳戶都尚未被凍結，專案小組懷疑還有1處禁錮被害人的據點尚未被破獲。

專案小組指出，該集團分工嚴謹，成員之間透過通訊軟體聯繫，據點則用英文代號表示，彼此之間皆互不認識。其中一位幹部還是以「知名男港星」為代號，來負責聯繫3個據點，目前還有一處尚未查獲，正持續追查當中。