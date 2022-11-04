已故影帝遺愛離島　340萬「陳松勇紀念號」救護車守護澎湖望安

▲已故金馬獎影帝陳松勇生前好友陳韋翰，以勇伯之名捐高檔救護車「陳松勇紀念號」給澎湖縣望安鄉。（圖／陳韋翰提供）

記者黃哲民／台北報導

已故金馬獎影帝「勇伯」陳松勇辭世近1年，他的生前好友陳韋翰受託擔任遺囑執行人，為感謝曾照顧「勇伯」的貴人、表達回饋社會的善念，特以「勇伯」之名打造1輛340萬元的「陳松勇紀念號」救護車，捐給「勇伯」30多年前曾來拍片的澎湖縣望安鄉，澎湖縣長賴峰偉今（4日）主持捐贈儀式，感謝「勇伯」提升離島救護品質的大愛。

陳松勇於1970年代出道，演過許多膾炙人口的好戲，包括《魯冰花》、《監獄風雲II逃犯》與《功夫皇帝方世玉》等，1989年以電影《悲情城市》獲得第26屆金馬獎最佳男主角獎，2015年息影，晚年健康欠佳，去年（2021年）12月17日病逝林口長庚醫院，享壽80歲。

▲已故金馬獎影帝「勇伯」陳松勇。（資料照／記者黃克翔攝）

陳韋翰目前擔任海巡之友總會榮譽最高顧問，是陳松勇生前忘年至交，在陳松勇臨終前受託擔任遺囑執行人，在陳松勇過世後依照遺願分配遺產給陳松勇的家人，消弭短暫的遺產爭執，陳韋翰也受到陳松勇的一筆遺贈，他認為無功不受祿，不如以「勇伯」之名做善事。

經過一番探詢，陳韋翰今年（2022年）2月決定捐贈救護車，給號稱「離島中的離島」澎湖望安，並取名「陳松勇紀念號」，選用福斯T6進口商旅車打造，增添AED（Automated External Defibrillator，自動體外心臟電擊去顫器）、抗震生理監視儀、12導程心電圖機及電子化救護紀錄平板電腦等新式隨車救護設備。

▲已故金馬獎影帝陳松勇生前好友陳韋翰（左二），與澎湖縣長賴峰偉（右二）共同主持「陳松勇紀念號」救護車捐贈儀式。（圖／陳韋翰提供）

一般救護車造價200多萬元，但「陳松勇紀念號」配備齊全，幾乎等於一座行動救護站，耗資340萬元，全都從陳韋翰得自於陳松勇遺贈款項支應。陳韋翰表示，當初選擇捐給望安鄉，是因為離島偏鄉醫療資源不足，直到日前為了籌辦捐贈儀式，他親自跑一趟現地履勘，才被當地耆老告知，陳松勇30多年前曾到望安拍電影《沒卵頭家》。

《沒卵頭家》的劇情描述離島漁民出現怪病、「蛋蛋」因寄生蟲而腫大被迫割掉的故事，正好是醫療資源不足的寫照，陳韋翰說，當地耆老還帶他去看當年拍片的現場，有些還保留著，不禁感嘆冥冥中自有注定，也使捐贈救護車一事格外有意義。

▲已故金馬獎影帝陳松勇生前好友陳韋翰，以勇伯之名捐高檔救護車「陳松勇紀念號」給澎湖縣望安鄉。（圖／陳韋翰提供）

捐贈儀式於今（4日）下午在澎湖縣政府消防局舉行，陳韋翰與賴峰偉共同主持，賴峰偉再三感謝「勇伯」提升離島救護品質的大愛，幫助提升離島在地醫療水準。

陳韋翰說，捐救護車沒什麼了不起，但「陳松勇」3個字將隨著救護車守護離島居民，讓在地人覺得沒被遺忘、甚至因而感覺驕傲，這才是最讓人動容的，而「勇伯」生前心直口快、有嘴無心，常因此傷害人、得罪人，他希望藉此彌補「勇伯」生前的虧欠，並感謝眾多照顧過「勇伯」的貴人，他也將把遺贈餘款，用於偏鄉子弟助學等善舉，期望拋磚引玉。