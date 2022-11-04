　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已故影帝遺愛離島　340萬「陳松勇紀念號」救護車守護澎湖望安

▲▼已故金馬獎影帝陳松勇生前好友陳韋翰，以勇伯之名捐高檔救護車「陳松勇紀念號」給澎湖縣望安鄉。（圖／陳韋翰提供）

▲已故金馬獎影帝陳松勇生前好友陳韋翰，以勇伯之名捐高檔救護車「陳松勇紀念號」給澎湖縣望安鄉。（圖／陳韋翰提供）

記者黃哲民／台北報導

已故金馬獎影帝「勇伯」陳松勇辭世近1年，他的生前好友陳韋翰受託擔任遺囑執行人，為感謝曾照顧「勇伯」的貴人、表達回饋社會的善念，特以「勇伯」之名打造1輛340萬元的「陳松勇紀念號」救護車，捐給「勇伯」30多年前曾來拍片的澎湖縣望安鄉，澎湖縣長賴峰偉今（4日）主持捐贈儀式，感謝「勇伯」提升離島救護品質的大愛。

陳松勇於1970年代出道，演過許多膾炙人口的好戲，包括《魯冰花》、《監獄風雲II逃犯》與《功夫皇帝方世玉》等，1989年以電影《悲情城市》獲得第26屆金馬獎最佳男主角獎，2015年息影，晚年健康欠佳，去年（2021年）12月17日病逝林口長庚醫院，享壽80歲。

▲▼關懷演藝人員中秋節聯歡餐會-陳松勇。（圖／記者黃克翔攝）

▲已故金馬獎影帝「勇伯」陳松勇。（資料照／記者黃克翔攝）

陳韋翰目前擔任海巡之友總會榮譽最高顧問，是陳松勇生前忘年至交，在陳松勇臨終前受託擔任遺囑執行人，在陳松勇過世後依照遺願分配遺產給陳松勇的家人，消弭短暫的遺產爭執，陳韋翰也受到陳松勇的一筆遺贈，他認為無功不受祿，不如以「勇伯」之名做善事。

經過一番探詢，陳韋翰今年（2022年）2月決定捐贈救護車，給號稱「離島中的離島」澎湖望安，並取名「陳松勇紀念號」，選用福斯T6進口商旅車打造，增添AED（Automated External Defibrillator，自動體外心臟電擊去顫器）、抗震生理監視儀、12導程心電圖機及電子化救護紀錄平板電腦等新式隨車救護設備。

▲▼已故金馬獎影帝陳松勇生前好友陳韋翰，以勇伯之名捐高檔救護車「陳松勇紀念號」給澎湖縣望安鄉。（圖／陳韋翰提供）

▲已故金馬獎影帝陳松勇生前好友陳韋翰（左二），與澎湖縣長賴峰偉（右二）共同主持「陳松勇紀念號」救護車捐贈儀式。（圖／陳韋翰提供）

一般救護車造價200多萬元，但「陳松勇紀念號」配備齊全，幾乎等於一座行動救護站，耗資340萬元，全都從陳韋翰得自於陳松勇遺贈款項支應。陳韋翰表示，當初選擇捐給望安鄉，是因為離島偏鄉醫療資源不足，直到日前為了籌辦捐贈儀式，他親自跑一趟現地履勘，才被當地耆老告知，陳松勇30多年前曾到望安拍電影《沒卵頭家》。

《沒卵頭家》的劇情描述離島漁民出現怪病、「蛋蛋」因寄生蟲而腫大被迫割掉的故事，正好是醫療資源不足的寫照，陳韋翰說，當地耆老還帶他去看當年拍片的現場，有些還保留著，不禁感嘆冥冥中自有注定，也使捐贈救護車一事格外有意義。

▲▼已故金馬獎影帝陳松勇生前好友陳韋翰，以勇伯之名捐高檔救護車「陳松勇紀念號」給澎湖縣望安鄉。（圖／陳韋翰提供）

▲已故金馬獎影帝陳松勇生前好友陳韋翰，以勇伯之名捐高檔救護車「陳松勇紀念號」給澎湖縣望安鄉。（圖／陳韋翰提供）

捐贈儀式於今（4日）下午在澎湖縣政府消防局舉行，陳韋翰與賴峰偉共同主持，賴峰偉再三感謝「勇伯」提升離島救護品質的大愛，幫助提升離島在地醫療水準。

陳韋翰說，捐救護車沒什麼了不起，但「陳松勇」3個字將隨著救護車守護離島居民，讓在地人覺得沒被遺忘、甚至因而感覺驕傲，這才是最讓人動容的，而「勇伯」生前心直口快、有嘴無心，常因此傷害人、得罪人，他希望藉此彌補「勇伯」生前的虧欠，並感謝眾多照顧過「勇伯」的貴人，他也將把遺贈餘款，用於偏鄉子弟助學等善舉，期望拋磚引玉。

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／彰化學校挖出神秘白骨　勘驗結果出爐！年代久遠女屍
快訊／自強號冒煙著火！「松山站月台都是燒焦味」
鄭家純花6000萬買豪宅　實際年收曝光傻眼了
快訊／35人求職被囚虐！男女慘死遭棄屍山區　相驗結果曝
快訊／北市中正橋驚見「男浮屍」！
一圖看一周降雨熱區！　下波變冷時間曝
中共女官員「多次嘿咻11男」自爆性愛史　名單含長官下屬
快訊／台中公園知名日月湖溺水　女子宣告死亡
美軍機在空中偷畫「巨大陽根」　地點接近俄基地
快訊／何淑峯、金中玉遭褫奪公權　中選會：不予登記為候選人
開箱年收6億「天后闆娘」台中105坪豪宅！　更衣室超狂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化學校挖出神秘白骨　檢方勘驗結果出爐...年代久遠女屍

已故影帝遺愛離島　340萬「陳松勇紀念號」救護車守護澎湖望安

快訊／35人求職被囚虐！男女吐血死浴室遭棄屍山區　相驗結果曝

快訊／台北市中正橋驚見男性浮屍　身分不詳死因待釐清

鄭家純6000萬買豪宅！槓上元和雅反賠90萬　去年驚人收入曝光

快訊／台中公園知名日月湖溺水漂湖面　女子送醫搶救30mins不治

台中飛虎幫黑吃黑泰達幣！藏大批軍火連達姆彈也有　2首謀收押

金鐘獎知名主持人被爆「雙面人」　攝影師挨告加重誹謗結局出爐

擁千萬積蓄仍不夠財富自由　廚師加LINE群投資股票全被騙光

還沒賄選就被抓！備高檔茶葉+醃豬肉買票　鄉代候選人8萬交保

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

彰化學校挖出神秘白骨　檢方勘驗結果出爐...年代久遠女屍

已故影帝遺愛離島　340萬「陳松勇紀念號」救護車守護澎湖望安

快訊／35人求職被囚虐！男女吐血死浴室遭棄屍山區　相驗結果曝

快訊／台北市中正橋驚見男性浮屍　身分不詳死因待釐清

鄭家純6000萬買豪宅！槓上元和雅反賠90萬　去年驚人收入曝光

快訊／台中公園知名日月湖溺水漂湖面　女子送醫搶救30mins不治

台中飛虎幫黑吃黑泰達幣！藏大批軍火連達姆彈也有　2首謀收押

金鐘獎知名主持人被爆「雙面人」　攝影師挨告加重誹謗結局出爐

擁千萬積蓄仍不夠財富自由　廚師加LINE群投資股票全被騙光

還沒賄選就被抓！備高檔茶葉+醃豬肉買票　鄉代候選人8萬交保

桃猿台灣大賽主場2場預售都破萬　兄弟主場票房更熱

米杏色「巴洛克雕花」指彩仙炸了！聖誕節、針織毛呢都是日本大勢風格

旅展首日人潮增5成！老爺集團現場業績3700萬元　晶華也有近3千萬

台灣志工人數在世界名列前矛！她擔任「文化志工」33年超過1萬小時

愷樂人間蒸發！小甜甜認了一年沒聯絡：支持她想做的事

大溪工藝週「國際工藝交流」　分享台日在地創生經驗

中信盃黑豹旗／校長開球助陣大同守住勝利　蘇建榮大讚100分

蘇貞昌強調家人未參與政府標案　張善政批：玩弄文字遊戲

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

「核彈頭」岳政華開路　岳東華兄弟連線搶上壘

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

社會熱門新聞

幫澎恰恰還債！林秉文涉洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

機車自摔撞砂石車！騎士慘遭後輪輾斃

澎恰恰恩人幕後大咖曝　名模錢帥君富商老公列首謀

即／大四女生三重陸橋墜落　頭破爆血搶救中　

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

35人求職遭囚…2男女吐血亡　1男跳11樓慘死

看上14歲鮮肉同事！她忍不住硬上　下場超慘

勸「不要亂丟菸蒂」　清潔工遭暴打失血亡

少女翹家8天沒上課　珍奶竟釣到她出面

鄭家純PO文「整型做壞了」　判賠元和雅90萬

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

債務談判爆衝突！新店15歲少年遭砍躺血泊

更多熱門

相關新聞

苦等救護車81分鐘　陳乃瑜心疼恩恩爸

苦等救護車81分鐘　陳乃瑜心疼恩恩爸

新北市2歲男童「恩恩」今年4月確診重症病逝，「恩恩」父親今（4日）向新北市府、新北市消防局及衛生局等3個機關，提起國家賠償訴訟，請求新台幣1元的賠償金。對此，民進黨新北市議員候選人陳乃瑜陪同恩恩爸至新北地院提告，直呼「要求一個真相，為什麼這麼難？」

外送員撞「執勤闖紅燈救護車」　噴飛重摔

外送員撞「執勤闖紅燈救護車」　噴飛重摔

周興哲金馬演出！原創歌曲主唱全到齊

周興哲金馬演出！原創歌曲主唱全到齊

阿公路倒流血！外送員聯手鄰居救援

阿公路倒流血！外送員聯手鄰居救援

醫曝梨泰院「冷血一幕」　他：去弘大繼續喝

醫曝梨泰院「冷血一幕」　他：去弘大繼續喝

關鍵字：

救護車AED陳松勇金馬獎影帝澎湖縣望安鄉沒卵頭家

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文涉洗錢300萬交保

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面