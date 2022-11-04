辯論主打「市政議題」！蔣萬安閉關衝刺　「政治攻防」聚焦防疫缺失

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市長選戰仍呈現「三強鼎立」狀態，而唯一一場電視辯論會，將於明（5日）登場，依過去經驗，辯論會上若表現亮眼，似乎能讓選情帶來正面助攻。而為讓明天有好表現，國民黨台北市長候選人蔣萬安今日沒有任何公開行程，全力加強最後的辯論演練。據了解，蔣萬安的申論主軸會放在市政議題上，至於政治攻防，將聚焦於防疫政策缺失問題上。



知情人士指出， 蔣萬安今天排開所有行程，就是要對辯論做最後的衝刺演練，實際模擬明天的辯論流程，包括時間的掌握、回應問題的節奏等。據了解，蔣萬安本身並沒有特別緊張，就是用平常心努力準備，希望明天把最好的表現呈現出來。

近蔣人士提到，這一周以來，團隊盡量整理出很多題目，包含市民關心的市政議題，或是另外兩位候選人常常問的問題，甚至記者平時的堵訪議題，以「題庫」的方式讓蔣萬安不斷進行演練。

過去蔣萬安給外界的印象是講話比較溫和，平鋪直敘，語言上較缺乏渲染力，甚至對政策的熟悉度會不及無黨籍候選人黃珊珊，不過有藍營人士提到，其實蔣萬安的優點就是不會硬拗，所以團隊鼓勵他以平常心來辯論，正常發揮做自己就好，觀眾也會觀察到每位候選人不同的個人特質。

由於辯論會有候選人互相訐問的設計，所以可能會觸及政治議題，包含抗中保台或是兩岸議題等，知情人士認為，其實這部份跟台北市長沒有直接關係，但其他兩位候選人很可能拿類似議題來炒作，所以蔣萬安都還是有準備，能回應就盡量回應。

近蔣人士說，蔣萬安民調目前雖處於領先狀態，但北市選情還是很緊繃，所以只要蔣萬安在電視辯論過程中不犯錯、按照平時風格、拿出實力，就能維持目前領先態勢，迎向最後勝選。