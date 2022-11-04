台東市長陳銘風提5大青年政策　從最實質面挺年輕人

▲陳銘風提5大青年政策。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市長候選人陳銘風提出5項青年政策主軸，分別是：一起努力、穩定就業、安心定居、親子生活、創業資源。表示會和青年們一起努力，未來會成立青年發展專責單位，讓大家有專屬的窗口可以諮詢，並將各項補助或政策資源即時公布於市公所網頁及社團，讓青年朋友們獲得資訊更快速方便。

而大家最擔心的就業問題，陳銘風提出穩定就業，他將會著重就業資訊e化，在市公所的網頁上建置徵才專區，並結合就業服務中心，讓徵才及求職資訊可以互相連結，透過多元的模式增加求職效率。

對於青年們相當關心的居住問題，陳銘風提出安心定居。他表示，由於市公所的資源相對有限，未來將會尋求與台東縣政府合作推動幸福住宅，可以透過公有地盤點、資源共享、共同提案的互利方式，讓幸福住宅的戶數可以增加，減輕年輕人對居住需求的負擔及不穩定性。

陳銘風同時也提出親子生活為主軸的政策，希望增加台東市親子共同活動場域。他說，當選市長後將開始盤點市區的鄰里公園，逐步針對公園設施進行友善化及共融式的改善，讓親子活動的場域能夠更加多元化，讓孩子們在市區有更多能夠玩耍遊戲的地方，家長也可以更放心。



最後陳銘風提出創業資源，他表示，有感青年創業非常辛苦，從資金籌措、人員管理、業務推廣等面向都需要面面俱到，缺一不可，未來要透過青年發展專責單位協助或輔導青年提案，也會定期辦理具有經商實務的創業家分享經驗，讓青年在創業這條路能走得更為順遂。