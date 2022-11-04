低溫「全台有感」！入夜北台灣下探18度　下周降雨趨緩

▲氣象局預報員劉宇其。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風發威，北台灣今(11/4)起溫度率先下滑，入夜後北台灣低溫下探18度，周六到周日清晨涼冷全台有感，下周一東北季風減弱，降雨僅剩迎風面有較大雨勢，但下周降雨將逐漸緩和，其他地區陽光露臉。

中央氣象局預報員劉宇其表示，受東北季風影響，北部、東半部陰雨，中南部多雲到晴有零星陣雨，溫度部分北台灣今天開始下滑，受東北季風影響，北部、東半部降雨最多，宜蘭從昨天到今天有豪雨等級降雨，今天也有超過120毫米累積雨量，預計還會持續增加。

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▲周五到周日桃園以北及東半部有雨。（圖／氣象局）

劉宇其指出，從昨晚到今天降雨明顯，東方有明顯旺盛對流雲系發展，凌晨靠近台灣，隨著對流雲目前逐漸遠離，受東北風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮降雨持續，今天桃園以北、東半部陰雨，迎風面基隆北海岸、宜蘭有較大降雨，今天白天主要桃園以北、東半部降雨明顯，尤其基隆、宜蘭、花蓮，另西半部雖雨勢不多，有時候甚至會看到陽光，但仍有零星降雨，類似天氣持續到今晚。

▲氣象局針對未來一周降雨預測趨勢。（圖／氣象局）

劉宇其指出，接下來這幾天台灣受東北季風影響，明晚大陸高壓已到華中沿海，持續為台灣帶來明顯東北季風，周末天氣和今天類似，今天到周日(11/6)北部、東半部降雨比較多，特別是迎風面，另西半部雨勢雖不會太大，大部分雲量偏多，但仍有零星降雨；降雨情況要到下周一將有所改變，西半部天氣回穩，東半部雨勢剛開始較大，但將逐步緩和。

氣象局預報員趙竑表示，今天開始東北季風增強，將持續到周六，下周一東北季風開始減弱，水氣減少，下周一到下周四(11/7~7/10)環境偏東風，降雨僅迎風面基隆北海岸、東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，雖可看到陽光，但還是會有零星飄雨。

▲氣象局針對未來一周溫度預測趨勢。（圖／氣象局）

劉宇其則表示，北部、宜蘭今天溫度逐步下降，今天入夜後北台灣可能降到20度附近，天氣偏涼冷將出現在周六整天和周日清晨，北台灣整天溫度20到21度，入夜後可能出現18度到19度，整天涼冷，中南部高溫雖有下降，但幅度不多，周日清晨中南部可能出現19度到21度低溫，日夜溫差大。

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