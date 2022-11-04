85位兩岸攝影家聯展　在浙台生獲獎：拍出「家」的故事

▲ 第三屆海峽兩岸影像文化於浙江美術館舉行 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／杭州報導

第三屆海峽兩岸影像文化於浙江美術館舉行，主題展「光影瞬間·映像兩岸」攝影作品展，精選兩岸85位攝影家，共278幅不同藝術風格與特色的攝影作品，其中有不少來自台灣學生作品。許多參訪民眾都說，「置身其中，彷彿聽到了作品中講述的故事篇章。」

舉辦三年海峽兩岸影像文化周，來自兩岸的攝影界代表、在杭台商、台青、台生代表等相關人士出席。該活動連續三年提供影像文化交流，主旨通過兩岸影像作品表達「攝影審美的中華語境」。

來自台灣的浙江傳媒學院學生張允鴻在本屆海峽兩岸影像文化周中獲獎，其攝影作品《破疫譜：倦鳥知返》聚焦「家」的主題，以「小家」為切口，表現「大家」的融合。

張允鴻介紹，「對於『家』這個主題有一種親近感，這個主題也是很有畫面很有故事的。」

▲大陸民眾觀看兩岸攝影展。（圖／主辦單位提供）

該活動頒發攝影和短視頻作品系列獎項，同時頒授著名攝影人、首屆海峽兩岸影像文化周主展嘉賓段岳衡，中國攝影金像獎獲得者、第三屆海峽兩岸影像文化周主展嘉賓於雲天、葉文龍「海峽兩岸影像文化交流貢獻獎」；頒授台灣著名攝影人林添福「海峽兩岸影像文化交流使者」稱號。

中國攝影學會理事長郭奇男遠從台灣透過視訊致辭，「海峽兩岸同文同種，根在中華文化。第三屆海峽兩岸影像文化周也為兩岸攝影人和青年提供了廣闊的藝術創作與交流空間。」

▲弘揚攝影中華文化交流學術研討會在浙江美術館舉辦。 （圖／主辦單位提供）

另外，弘揚攝影中華文化交流學術研討會日前在浙江美術館舉辦，主題是以「兩岸攜手共同弘揚攝影中華文化，主展覽體現的攝影中華文化語境」為主題，來自兩岸攝影界專家學者等嘉賓進行互動研討。

浙江省攝影家協會主席王小川表示，攝影是全世界的共同視覺語言。「無論是於雲天、葉文龍的《雙金輝映》原作展，還是《光影瞬間·映像兩岸》中的攝影作品，皆以中國特有的水墨寫意語言，來尋求創新，讓攝影作品呈現濃厚的中華視覺語境，深受華夏觀眾喜愛。」