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美台簽署備忘錄　促進國際發展與人道援助合作

▲▼美台簽署備忘錄。（圖／翻攝推特／@ColemanUSAID）

▲美台簽署備忘錄。（圖／翻攝推特／@ColemanUSAID）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國在台協會與駐美代表處今天簽署台美發展及人道援助合作諒解備忘錄、美國太平洋基金-台美夥伴關係備忘錄與台美在巴拉圭合作中小企業育成中心協議3項備忘錄，促進美台在國際發展與人道援助領域的合作。

美國在台協會（AIT）今天發布新聞稿表示，與駐美代表處簽署上述3項諒解備忘錄，並指定美國國際開發總署（USAID）與台灣國際合作發展基金會為指定代表，代表AIT與駐美代表處執行這些項目。

新聞稿指出，台美發展及人道援助合作諒解備忘錄的初步合作領域將包括國際發展援助、人道主義援助、促進在國際論壇、國際發展研究與人道主義領域研究的參與與最佳實踐，以及建立能力、培訓與知識轉移。雙方將透過訊息交流、分享實踐、全球活動倡議、聯合研究等方式展開合作。

根據今天簽署的相關安排，USAID與國合會將與巴拉圭工商部合作，加強微中小型企業（MSME）並促進巴拉圭發展。美台雙方都認為提高市場效率、獲取資源與改善微中小型企業政策環境的重要性。

另一項備忘錄則是USAID與國合會將攜手合作，強化太平洋地區氣候與抗災能力。作為備忘錄的一部分，國合會將提供USAID太平洋美國基金會（Pacific American Fund）的美台合作夥伴關係60萬美元捐款。太平洋美國基金支持太平洋地區民間社會組織推動當地設計與主導的發展解決方案，以提高太平洋島嶼社區韌性並改善生計。

 

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