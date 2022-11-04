正妹實況主「脫衣擠出一杯」竄紅　36秒晃爆你的畫面

圖、文／鏡週刊

Twitch頻道「滴希宇宙」近日推出新企劃「單身即D寓」，節目邀請4男4女實況主入住同一棟公寓，最新節目的泳池畫面引發網友暴動，其中實況主子喵喵濕身「脫衣擠水」片段更登上Reddit論壇，掀起話題，大票外國網友還歪樓討論「擠水方式」。

「單身即D寓」邀請優娜、肉乙、子喵喵與夜雨4位人氣女實況主，以及男實況主虧皮、偷米、Paul、威傅，共8人在民宿展開同居生活，企劃也不忘給觀眾福利，讓節目掀起關注，其中一段泳池環節，讓大票觀眾拍手叫好，大呼4位女實況主超有料，替整個企劃增添不少看頭。

影片中，只見泳池環節波濤洶湧，遊戲中需要來賓穿著白T恤跳進泳池內，再將身上衣服的水擠在杯子內，在最短時間完成的人為獲勝，當輪到豐滿的「子喵喵」時，一路跑跳進水池，以及出水芙蓉畫面，都讓大票觀眾雙眼大吃冰淇淋，尤其脫掉上衣擠出一杯水的畫面，雖僅只有短短36秒，但飽滿上圍呼之欲出，仍讓人看的目不轉睛。

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事後該片段不僅掀起台網友討論外，甚至還被轉發到美國知名論壇Reddit以「誰想要杯子的水」標題掀起高度討論，不少國外網友紛紛表示，「我想要那杯水可以給我喝嗎？」「可惡，禁尻月第一天我就失守了」「乳香四溢」「非常棒的水」，更有網友歪樓認真討論該遊戲，「她應該要將注意力集中在跳進泳池來回裝水，而不是花力氣擰乾」。



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