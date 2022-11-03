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東森「Strawberry益菌棉」新上市　全家超商販售

Strawberry益菌棉（圖／東森購物提供）

▲東森購物研發新自營商品「Strawberry益生菌衛生棉」11月起進軍全家超商販售，2包裝售價129元。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

天氣逐漸變涼，秋冬穿著為了保暖，女生衣著過於緊身或厚重，會使得私密處環境變得又濕又熱，造成壞菌滋生，導致發炎等問題，東森購物今年最新研發自營商品「Strawberry益生菌衛生棉」，添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，MIT製造品質有保證，除了在東森購物線上平台開賣，11月起也正式上架全家便利商店通路。

每個女生一個月當中大約有近1/4的時間是在經期中渡過，根據醫生建議，在白天，不管月經量多少，衛生棉應至少3小時要更換一次，血流量大的時候更要勤換，因為衛生棉與經血、分泌物混合後，就像細菌培養皿，等忙到一段時間想到才更換，細菌量已經累積可怕的量，更何況夜晚到天亮長達6～8小時，選擇天然抗菌成份、長效抑菌的衛生棉，才是令人安心的首選。

根據調查，現在女孩追求舒適遠大於比較價格，衛生棉不再滿足單一功能，首創保養型「Strawberry益生菌衛生棉」新上市，添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293）及甲殼素，經Intertek檢驗證實可以有效抑制壞菌，抑菌率達到99.9％。面對台灣氣候潮濕，衣物洗後不容易乾，抑菌功能能避免惱人困擾，私密肌就像敷上面膜，給予溫柔呵護。

Strawberry益菌棉（圖／東森購物提供）

Strawberry益生菌衛生棉18日首賣 下單再送東森幣（圖／東森購物提供）

▲「Strawberry益生菌」衛生棉添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％。

女生經期的煩惱，不只衛生問題，還有衛生棉太厚不舒服易變形，太薄又擔心吸收量不足，「Strawberry益生菌衛生棉」除了訴求輕薄，更具備35%以上吸水力，不回滲、不測漏，還有透氣底膜，可以快速排除濕氣，淨味不悶熱，同時有草莓香氛給來清新好心情。即日起上架全家便利商店通路，2包裝售價129元，新上市期間，只要在全家買東森嚴選系列任一商品，並掃碼商品內小卡上的QRcode，再送全家35元購物金，還有買就送129枚東森幣、抽iPhone 14等超值優惠。
 

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