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社會 社會焦點 保障人權

淫按摩師按女客乳頭！到案詭辯「催經」　拿書佐證...法官狠打臉

▲黃姓男子2017年4月間借宿親桃園親戚家，晚間假借幫當時年僅19表妹按摩與擦拭燃脂霜，趁其睡著時伸鹹豬手猥褻大腿等處，還拉其手撫摸自己下體挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中一按摩師亂摸女客人乳頭，還辯稱幫她「催經」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一按摩師在幫女客按摩時，趁機用手指點壓她的乳頭，當女客質問洪男為何要樣做，並表明「不舒服」時，洪男還辯稱點壓乳頭可使人體分泌催情激素，可幫助催經。女客事後提告，法官認為洪男犯行明確，依強制猥褻罪處10月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，女子小琪（化名）透過表妹介紹，知道洪姓推拿按摩師可以調整骨盆位置，於去年10月13日下午1時許，約洪男前往小琪弟弟的住處替她進行推拿。想不到洪男幫小琪進行全身按摩時，竟誆稱要做「催經」按摩，要求她脫到只剩內褲，仰躺將手上舉，並按摩她的腹部、胸部淋巴後，用手指點壓小琪的乳頭，又若無其事的要求她趴躺，開始按摩背部。

小琪開始質問洪男為何要點壓乳頭，並明確表明「不喜歡」、「不舒服」等語，洪男則辯稱，點壓乳頭可使人體分泌催情激素，可幫助催經，再次要求她仰躺，並點壓她乳頭後，迅速結束按摩。小琪事後覺得不對勁，報警處理。

全案審理時，洪男坦承有點壓小琪胸部，表示當時有向她解釋，如果按摩胸部、乳頭、乳頭周圍的淋巴，經期會比較準確，因為乳頭是乳腺集中之處，乳腺會分泌荷爾蒙，荷爾蒙才能讓經期準時，所以小琪才表示願意嘗試，且她結束後也沒有立刻報警，還傳訊息說「開心、100分、very good」，怎麼會說是違反意願。

小琪認為，她只是覺得要有禮貌，事後她也有跟洪男說，他真是專業的按摩師，但是後面的催經讓她很不舒服，且她本來就有產後憂鬱，案發後又更嚴重，還因此住院8天才比較穩定。她病發時曾向洪男要一個誠意補償，只要他付醫藥費800元，但洪男卻覺得自己要害他家破人亡，沒有工作，還將此事向她表妹等親友抱怨，讓她病情惡化。

法官認為，小琪證詞前後一致，且產生壓力創傷及情緒反應，她雖在按摩後向洪男後表示感謝，但只是出於對洪男專業的肯定，和洪男有無違反其意願猥褻，是兩件事情，且洪男自己拿出「乳中穴」相關書籍，但法官認定，該書只是「居家保健」書籍，內容更記載「乳頭除了能夠給孩子餵奶，也是性敏感部分，…撫摸揉按乳頭能夠挑起性慾…」等語，難僅憑乳中穴有調理女性月經作用，就合理化洪男猥褻犯行，依洪男犯強制猥褻罪，處10月徒刑，全案還可上訴。

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